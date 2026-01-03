Babnet   Latest update 12:43 Tunis

قفصة: حجز 04 آلاف قرص مخدر بمنزل في منطقة ريفية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958febc5d6ed1.76635491_pjmqokilfehgn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 12:33 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بقفصة، أمس الجمعة، من حجز 04 آلاف قرص من مخدر "الايريكا" بمنزل في منطقة الريفية، حسب ما أفاد به مصدر أمني صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واضاف المصدر ذاته، أنّ أعوان الأمن حجزوا كمية من مخدر القنب الهندي ومبلغا ماليا ناهز 12 الف دينار وسيارة كانت معدة للاستعمال في عملية ترويج المخدرات، واشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة اذنت بالاحتفاظ ب05 اشخاص وفتح بحث عدلي من أجل تكوين وفاق  لترويج المخدرات.



