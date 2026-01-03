منوبة: تواصل تقدم اشغال تهيئة الفضاء الترفيهي الثقافي والرياضي بطبربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958f53a2e0357.81621532_iphnqkloejfmg.jpg width=100 align=left border=0>

وات - فاقت نسبة تقدم اشغال تهيئة الفضاء الترفيهي الثقافي والرياضي بطبربة 15 بالمائة، وذلك بعد أن انطلقت بتركيز الأسس لمختلف مكوناته التي تضم مسبحين (للكبار والصغار) وفضاء ترفيهيا وفضاء عرض بطاقة 1200 شخص بكلفة 4.1 مليون دينار، وفق المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية بمنوبة منذر السماعيلي.

واوضح السماعيلي في تصريحه لصحفية "وات" أنّ تركيز الأسس يتطلب حيزا زمنيا هاما من المدّة المبرمجة لإنجاز المشروع (14 شهرا)، مع التاكيد على المتابعة اللصيقة من المصالح الجهوية والمحلية ومندوبية التنمية والحرص على ان تكتمل الاشغال في الآجال المحددة.

وأشار الى انّ اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية، كانت قد صادقت على إسناد صفقته في نهاية ماي المنقضي بعد اعتماد آلية التفاوض المباشر وفقًا لأحكام الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية، وتوفير 2.2 مليون دينار إضافية لتغطية التكاليف الضرورية لإتمام عملية التهيئة البالغة كلفتها الجملية 4.1 مليون دينار.





ولاقى انطلاق المشروع ارتياحا كبيرا لدى الأهالي ومختلف مكونات المجتمع المدني، بعد ان ظلّ حيّا في ذاكرتهم بأنشطته ودوره الحيوي كفضاء رياضي وثقافي وخدماتي انطلق استغلاله سنة 1989، لكن توقف نتيجة عدم الصيانة والتهيئة والتعهد سنة 2010، وتواصل غلقه لسنوات مثّل عبئا ثقيلا على بلدية المكان والمصالح المحلية.

وتناقضت مشاهد التخريب مع الصور المشرقة للمكان الراسخة في اذهان أبناء المنطقة عن سنوات عطائه واشعاعه الثقافي وخاصة باحتضانه التظاهرات والمهرجانات، املين مع رؤيتهم لتقدم الاشغال، مسح سنوات التعطّل والجمود واستعادة المكان رونقه وحركيته وحيويته كرئة ومتنفس رياضي وترفيهي وكمنارة ثقافية.

يذكر ان المشروع يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة بطبربة المقدر ب10 مليون دينار، والذي يشمل أيضا مركز تجميع بالشويقي الذي تقدمت اشغال إنجازه، وتهيئة مركز الرعاية الصحية ببرج التومي وتغيير تصنيفه من صنف 2 إلى صنف 4 بنسبة تقدم ملحوظ للأشغال وتوقعات بانطلاق خدماته في الآجال القريبة القادمة، بعد برمجته بكلفة تتجاوز 1.3 مليون دينار.



وقد كانت جملة المشاريع خلال الشهر المنقضي محل زيارة ومتابعة من قبل والي منوبة محمود شعيب والمكلف بتسيير المندوبية العامة للتنمية مختار العرضاوي وعدد من الإطارات المحلية . ولاقى انطلاق المشروع ارتياحا كبيرا لدى الأهالي ومختلف مكونات المجتمع المدني، بعد ان ظلّ حيّا في ذاكرتهم بأنشطته ودوره الحيوي كفضاء رياضي وثقافي وخدماتي انطلق استغلاله سنة 1989، لكن توقف نتيجة عدم الصيانة والتهيئة والتعهد سنة 2010، وتواصل غلقه لسنوات مثّل عبئا ثقيلا على بلدية المكان والمصالح المحلية.وتناقضت مشاهد التخريب مع الصور المشرقة للمكان الراسخة في اذهان أبناء المنطقة عن سنوات عطائه واشعاعه الثقافي وخاصة باحتضانه التظاهرات والمهرجانات، املين مع رؤيتهم لتقدم الاشغال، مسح سنوات التعطّل والجمود واستعادة المكان رونقه وحركيته وحيويته كرئة ومتنفس رياضي وترفيهي وكمنارة ثقافية.يذكر ان المشروع يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة بطبربة المقدر ب10 مليون دينار، والذي يشمل أيضا مركز تجميع بالشويقي الذي تقدمت اشغال إنجازه، وتهيئة مركز الرعاية الصحية ببرج التومي وتغيير تصنيفه من صنف 2 إلى صنف 4 بنسبة تقدم ملحوظ للأشغال وتوقعات بانطلاق خدماته في الآجال القريبة القادمة، بعد برمجته بكلفة تتجاوز 1.3 مليون دينار.وقد كانت جملة المشاريع خلال الشهر المنقضي محل زيارة ومتابعة من قبل والي منوبة محمود شعيب والمكلف بتسيير المندوبية العامة للتنمية مختار العرضاوي وعدد من الإطارات المحلية .