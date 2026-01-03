Babnet   Latest update 14:45 Tunis

وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح للجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بعنوان السنة الجامعية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 13:20 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشحات لنيل الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، على أن يتواصل تقديم هذه الترشحات إلى حدود 30 ماي 2026 كأجل أقصى.
ويستوجب على المؤسسات الرّاغبة في الترشّح، حسب ما جاء في منشور لوزارة نشرته مؤخرا، على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنات، سحب بطاقة الارشادات من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها وإمضائها من قبل رئيس المؤسسة المعنية ورسال نسخة الكترونية لملفات الترشح على العنوان الالكتروني pnac@mes.rnu.tn ونسخة ورقية عبر التسلسل الإداري إلى إدارة الأنشطة الطالبية بالوزارة في أجل أقصاه 30 ماي 2026 لكليهما.
وحدّدت اللجنة الوطنية للجائزة الوطنية عدّة مقاييس لنيل الجائزة منها مدى مشاركة طلبة المؤسسة في الإبداع الثقافي خلال السنة الجامعية 2025-2026 وعدد التظاهرات والمسابقات من حيث المحتوى والتّنظيم خلال السنة الجامعية الحالية وعدد الأندية ونوعية أنشطتها خلال السنة الجامعية 2025-2026، ومدى إقبال الطلبة على هذه الأندية ومدى نجاحها وإشعاعها على محيطها.

واقترحت اللجنة الاعلان عن الجوائز بمناسبة يوم العلم لسنة 2026.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321291

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Senegal CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Tunisie CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 03 جانفي 2026 | 14 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
22°-13
20°-12
15°-10
12°-7
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026