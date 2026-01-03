وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح للجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بعنوان السنة الجامعية 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشحات لنيل الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، على أن يتواصل تقديم هذه الترشحات إلى حدود 30 ماي 2026 كأجل أقصى.

ويستوجب على المؤسسات الرّاغبة في الترشّح، حسب ما جاء في منشور لوزارة نشرته مؤخرا، على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنات، سحب بطاقة الارشادات من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها وإمضائها من قبل رئيس المؤسسة المعنية ورسال نسخة الكترونية لملفات الترشح على العنوان الالكتروني pnac@mes.rnu.tn ونسخة ورقية عبر التسلسل الإداري إلى إدارة الأنشطة الطالبية بالوزارة في أجل أقصاه 30 ماي 2026 لكليهما.

وحدّدت اللجنة الوطنية للجائزة الوطنية عدّة مقاييس لنيل الجائزة منها مدى مشاركة طلبة المؤسسة في الإبداع الثقافي خلال السنة الجامعية 2025-2026 وعدد التظاهرات والمسابقات من حيث المحتوى والتّنظيم خلال السنة الجامعية الحالية وعدد الأندية ونوعية أنشطتها خلال السنة الجامعية 2025-2026، ومدى إقبال الطلبة على هذه الأندية ومدى نجاحها وإشعاعها على محيطها.





واقترحت اللجنة الاعلان عن الجوائز بمناسبة يوم العلم لسنة 2026.

