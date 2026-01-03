Babnet   Latest update 15:39 Tunis

سليانة: تدشين البئر التعويضية بمنطقة كهف النحل بسليانة الجنوبية

شهدت معتمدية سليانة الجنوبية مساء أمس الجمعة، تدشين "البئر التعويضية" بمنطقة كهف النحل التابعة لعمادة أولاد زناق، وذلك في إطار تدعيم الموارد المائية بولاية سليانة وحسن التزود بالماء الصالح للشرب.

وبيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أهمية هذا المشروع باعتباره سيزود 125 عائلة بمناطق الكساورية والكحيلات والخضايرية والغضايفية من عمادتي السفينة وأولاد زناق.

واضاف الفرشيشي أنّ نسبة تدفق البئر تبلغ 15 لترا في الثانية، ممّا سيمكّن من التزود بالماء الصالح للشرب بصفة عادية، مشيرا الى أنّ قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع، الذي يدرج ضمن البرنامج الوطني لوزارة الفلاحة، تقدر ب242 ألف دينار باعتبار التجهيزات التي تبلغ كلفتها 150 ألف دينار.
يشار الى أنّ والي سليانة خالد الواعري اشرف على تدشين البئر بحضور المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثل المجلس المحلي .
