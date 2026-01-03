Babnet   Latest update 15:39 Tunis

الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة تفتح مناظرة خارجية لانتداب 23 سائق حافلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kawafal4.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 14:45 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة انه تم فتح باب الترشح لمناظرة خارجية بعنوان 2025 لانتداب 23 عونا في خطة سائق حافلة، وذلك منذ 30 ديسمبر 2025 ليتواصل حتى 30 جانفي 2026.

وستنتدب الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة 23 سائق حافلة يتوزعون الى 10 بقفصة و7 بتوزر و6 في سيدي بوزيد، وفق بيانات نشرتها على صفحتها على "فايسبوك"، مؤخرا.


وأوضحت الشركة ان التسجيل عن بعد، انطلق من 30 ديسمبر 2025 على الساعة 12.00 ويستمر حتى يوم 30 جانفي 2026 على الساعة 12.00 عبر موقع الواب
www.srtgouafel.com.tn/recrutement


واضافت عن آخر اجل لارسال الملفات من تاريخ صدور الاعلان الى غاية يوم 30 جانفي 2026، ويكون ختم البريد دليلا. وتوجه المطالب في ظروف مغلقة عن طريق البريد المضمون الوصول على عنوان المقر الاجتماعي للشركة بقفصة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321288

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Senegal CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Tunisie CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 03 جانفي 2026 | 14 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-11
22°-13
20°-12
15°-11
11°-7
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026