الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة تفتح مناظرة خارجية لانتداب 23 سائق حافلة

أفادت الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة انه تم فتح باب الترشح لمناظرة خارجية بعنوان 2025 لانتداب 23 عونا في خطة سائق حافلة، وذلك منذ 30 ديسمبر 2025 ليتواصل حتى 30 جانفي 2026.



وستنتدب الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة 23 سائق حافلة يتوزعون الى 10 بقفصة و7 بتوزر و6 في سيدي بوزيد، وفق بيانات نشرتها على صفحتها على "فايسبوك"، مؤخرا.







وأوضحت الشركة ان التسجيل عن بعد، انطلق من 30 ديسمبر 2025 على الساعة 12.00 ويستمر حتى يوم 30 جانفي 2026 على الساعة 12.00 عبر موقع الواب

www.srtgouafel.com.tn/recrutement





واضافت عن آخر اجل لارسال الملفات من تاريخ صدور الاعلان الى غاية يوم 30 جانفي 2026، ويكون ختم البريد دليلا. وتوجه المطالب في ظروف مغلقة عن طريق البريد المضمون الوصول على عنوان المقر الاجتماعي للشركة بقفصة.