أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، على الاجتماع الأوّل للجنة العلمية للمؤتمر الدولي "الصحّة الرقميّة من أجل عدالة صحيّة"، المزمع تنظيمه يومي 29 و30 أفريل المقبل.



وأكد وزير الصحّة على ضرورة الإعداد الجيّد لإنجاح هذا الموعد الدولي، ودعم دور الصحّة الرقميّة في تعزيز العدالة الصحيّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر الوزارة مساء الجمعة.







وسيتمحور المؤتمر الذي يجمع أطباء وخبراء في الطبّ عن بُعد والصحّة الرقميّة والذكاء الاصطناعي، حول "المستشفى الرقمي وتجربة تونس"، و"الذكاء الاصطناعي في الصحّة" و"الأمن السيبراني وجودة البيانات"، و"التطبيب عن بُعد"، و"متابعة الأمراض المزمنة بالتقنيات الحديثة".

