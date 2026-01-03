Babnet   Latest update 06:52 Tunis

الاجتماع الأوّل للجنة العلمية للمؤتمر الدولي "الصحّة الرقميّة من أجل عدالة صحيّة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958ad03dec027.79908766_nqgmejpfilhko.jpg width=100 align=left border=0>
أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، على الاجتماع الأوّل للجنة العلمية للمؤتمر الدولي "الصحّة الرقميّة من أجل عدالة صحيّة"، المزمع تنظيمه يومي 29 و30 أفريل المقبل.
 
وأكد وزير الصحّة على ضرورة الإعداد الجيّد لإنجاح هذا الموعد الدولي، ودعم دور الصحّة الرقميّة في تعزيز العدالة الصحيّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر الوزارة مساء الجمعة.

 
وسيتمحور المؤتمر الذي يجمع أطباء وخبراء في الطبّ عن بُعد والصحّة الرقميّة والذكاء الاصطناعي، حول "المستشفى الرقمي وتجربة تونس"، و"الذكاء الاصطناعي في الصحّة" و"الأمن السيبراني وجودة البيانات"، و"التطبيب عن بُعد"، و"متابعة الأمراض المزمنة بالتقنيات الحديثة".
 
