محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم

Publié le Vendredi 26 Decembre 2025
      
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الجمعة ، تأجيل النظر في ما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" ليوم 09 جانفي 2026 ،وذلك استجابة لطلب الدفاع ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، وجهت لهم تهمة "التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية"، على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.



وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أصدرت في 5 فيفري 2025، أحكاما في القضية ، ترواحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا، إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما.
و"انستالينغو" هي شركة منتصبة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال "صناعة المحتوى والاتصال الرقمي"، تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 ، إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في "تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة تعهدت بالقضية قبل أن يقرر قاضي التحقيق في أواخر العام الماضى التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
