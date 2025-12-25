Babnet   Latest update 21:35 Tunis

وزارة الأسرة تشرع في صياغة خطّة وطنيّة للوقاية من المخدرات في صفوف الأطفال واليافعين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d8781e23cc1.30629294_qjilenmpkhogf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 19:49 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، لدى إشرافها اليوم الخميس، بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل تشاركيّة مع ممثّلي سائر الوزارات المعنيّة، عن الانطلاق في صياغة خطّة وطنيّة للوقاية من المخدّرات في صفوف الأطفال واليافعين، وذلك في إطار المبادرة الوطنيّة التشاركيّة للوقاية من مخاطر المخدّرات.

وأكّدت الوزيرة أنّ هذه الخطّة ستتّسم ببعدها الوقائيّ وستمثّل دعامة إضافيّة هامة للجهود الوطنيّة لمكافحة المخدّرات، مبرزة ضرورة أن تكون الخطّة واقعيّة وميدانيّة وذات بعد استشرافي واستباقي مع الحرص على وحدة الخطاب والرسائل وتكامل وتقاطع جهود مختلف المتدخلين لضمان حسن تطبيقها بالنجاعة والفاعليّة المرجوّتين.



وأبرزت الجابري التزام تونس الوطنيّ الجامع للوقاية من مخاطر المخدّرات والمضي في دعم التكامل بين مختلف البرامج والآليّات الوطنيّة الموضوعة للتصدّي لهذه الآفة باعتبار ما تشكّله من تهديد للجماعات والأفراد وفي مقدّمتهم الأطفال واليافعين وأسرهم.

وأثنت بالمناسبة على جهود مختلف الشركاء المساهمين في تنفيذ المبادرة الوطنيّة التشاركيّة للوقاية من مخاطر المخدرات خلال سنة 2025، مشيرة إلى أهميّة مواصلة العمل الجماعي والشبكيّ لمواجهة سائر الظواهر والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر.

وتم خلال جلسة العمل الاستماع إلى عرض قدّمه الخبيران المكلّفان بإعداد خطّة وطنيّة للوقاية من المخدّرات في صفوف الأطفال واليافعين، وهما الطبيبة والخبيرة في الإدمان وعلاجه وفي الاتصال والتواصل فاتن إدريس و الدكتور والأستاذ الجامعي في علم الاجتماع والخبير في مجال الإدمان، هادي دحمان.

كما تمّ الاستماع لمقترحات وتوصيات ممثّلي الوزارات المشاركة الذين أكّدوا أنّ الأسرة هي خطّ الدفاع الأول لحماية الأطفال والناشئة وكافة أفراد المجتمع من مخاطر المخدّرات، مبرزين أهميّة تجنّد جميع الأطراف المتدخّلة وتعزيز اليقظة وإنجاز بحوث ودراسات مختصّة وتنويع وسائل التوعية والتحسيس وابتكار أفكار مجدّدة وإقامة شراكات مجتمعيّة فاعلة ومزيد النهوض بمساهمة قطاع الاعلام والمنظمات والجمعيّات وسائر المؤثرين والفاعلين ودعم تكوين المتدخّلين في المجال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320861

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-11
17°-10
17°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25464,7
  • (25/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (25/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026