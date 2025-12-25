تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب الجمعة بعدة معتمديات من ولاية نابل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب،غدا الجمعة 26 ديسمبر ابتداء من التاسعة صباحا بكل من معتمديات الميدة و منزل تميم وقليبية وحمام الاغزاز من ولاية نابل.



وافادت الشركة، في بلاغ الخميس، ان هذه الاضطرابات ناجمة عن عطب طارىء على قناة جلب مياه الشمال قطر 600 مليمتر.









ومن المنتظر،وفق ذات البلاغ، استئناف التزود تدريجيا بداية من الساعة الحادية عشرة من ليل الجمعة بعد نهاية الاشغال التي ستتواصل على مدار الساعة.