رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d5a4c463451.96576159_oqfmklienjgph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 16:36 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أعلن نادي الجيش الملكي المغربي اليوم الخميس عن تعرضه لعقوبة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تقضي بحرمانه من حضور جماهيره في مباراتيه المقبلتين على ارضه ضمن منافسات رابطة أبطال أفريقيا، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مواجهته أمام الأهلي المصري ‌الشهر الماضي.

وكان الجيش الملكي قد تعادل مع الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولاي الحسن بالرباط، ‍ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في نوفمبر الماضي.

ويحتل الأهلي، صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، متقدما بفارق الأهداف على يانغ أفريكانز التنزاني، ‌فيما يأتي الجيش الملكي ثالثا بنقطة واحدة، متساويا مع شبيبة القبائل الجزائري.


وتوقفت المباراة لست دقائق إثر أحداث شغب في المدرجات عقب هدف التعادل للأهلي الذي سجله محمود حسن (تريزيغيه)، بعدما ألقت جماهير الجيش الملكي قوارير مياه وأداة حادة تستخدم في البناء، التقطتها الكاميرات وانتشر مقطعها المصور بشكل ‌واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت الدقائق التالية مناوشات بين اللاعبين قبل أن يتدخل طاقم التحكيم لتهدئة الأجواء واستئناف اللعب.

وأوضح الجيش الملكي في بيان عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أن اللجنة التأديبية التابعة للكاف، خلال اجتماعها يوم 17 ديسمبر الجاري، قررت ثبوت مخالفة النادي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي، وكذلك المادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة لتصرفات غير مناسبة من الجماهير تمس بمبادئ الروح الرياضية وسلامة المنافسة.
وأضاف البيان أن العقوبة تشمل خوض مباراتين دون جمهور، إلى جانب غرامة ‌مالية قدرها 100 ألف دولار وبناء على ذلك، سيخوض الجيش الملكي مباراتيه المقبلتين على أرضه أمام شبيبة القبائل في 30 جانفي القادم ، ويانغ أفريكانز في الثالث من فيفري، بدون حضور جماهيري.
