قابس: استكمال أشغال مشروع تقوية أسسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس في الأيام القليلة القادمة

تستكمل خلال الأيام القليلة القادمة أشغال مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس التي استُؤنفت مطلع السنة الجارية بعد تعطل دام حوالي 6 سنوات، وفق مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصجفي "وات"، اليوم الخميس، أنّ هذه الأشغال التي ناهزت كلفتها 4.6 ملايين دينار وبلغت نسبة تقدمها 98 بالمائة، شملت العيادات الخارجية، ونصف كل طابق من 4 طوابق بالمستشفى وتضم عددا من أقسامه الداخلية.









من جهة أخرى، سيتم في الأيام القليلة القادمة الاستلام الوقتي لمخزن الأدوية بذات المستشفى الذي بلغت كلفة انجازه 500 ألف دينار.



وسيمكن استكمال مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي من النهوض بالخدمات الصحية بهذه المؤسسة الاستشفائية الكبرى التي تؤمن منذ سنوات عياداتها الخارجية في بناية على وجه الكراء، وتعمل أقسامها الداخلية في ظروف صعبة بسبب غلق جزء هام من بناية المستشفى.

ومن المشاريع الهامة المبرمجة بهذا المستشفى تهيئة قسم العمليات وقسم التعقيم، باعتمادات قدرت ب 9.5 مليون دينار، فضلا عن انجاز مركز لمعالجة الأمراض السرطانية في نطاق التعاون التونسي - الصيني.