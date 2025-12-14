Babnet   Latest update 13:20 Tunis

كأس العرب فيفا قطر 2025: مدرب المنتخب المغربي يؤكد السعي للفوز على الإمارات والتأهل للنهائي

Publié le Dimanche 14 Decembre 2025
      
أكد طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، جاهزية عناصره الكاملة وسعيهم لتحقيق الفوز في مواجهة المنتخب الإماراتي، المقررة غدًا الاثنين على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.

وأوضح السكتيوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أنّ تحضيرات المنتخب المغربي كانت مثالية، مشيرًا إلى أنّ التركيز ينصبّ أساسًا على تحقيق الانتصار وخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، التي تمثل الهدف الرئيسي في هذه المرحلة من البطولة.



وبيّن أنّ لقاء الغد لن يكون سهلًا بالنظر إلى قيمة المنتخب الإماراتي والجودة الفنية العالية التي يتمتع بها لاعبوه، ما يستوجب جاهزية فنية وذهنية كبيرة، إلى جانب الانضباط التكتيكي والتركيز الدفاعي طيلة فترات المباراة. كما عبّر عن ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نتيجة تلبي تطلعات الجماهير.

وقال في هذا السياق: «ندرك أنّ هناك 40 مليون مغربي ينتظرون الفوز في مواجهة الغد، ولن ندّخر أي جهد من أجل إسعاد الجماهير المغربية وتحقيق التأهل إلى النهائي».

وأعلن مدرب المنتخب المغربي عن عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله إلى المشاركة بعد غيابه عن مباراتين بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في مواجهة المنتخب العماني خلال الجولة الثانية، كما أكد جاهزية طارق تيسودالي لخوض اللقاء عقب تعافيه من الإصابة.

وأشار السكتيوي إلى أنّ دوافع اللاعبين ستكون كبيرة لمواصلة المشوار في البطولة، موضحًا أنّ الفريق لا يعاني من ضغوط المباريات، بل يتمثل التحدي الحقيقي في كيفية إسعاد الجماهير المغربية، وهو ما يدركه جميع اللاعبين بحكم حجم المسؤولية وقيمة التتويج بلقب كأس العرب.

من جهته، عبّر رشيد غانمي، لاعب المنتخب المغربي، عن ثقته في قدرة جميع اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم خلال مواجهة الإمارات، والعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

وأضاف أنّ المنتخب الإماراتي يعد منافسًا قويًا يضم لاعبين ذوي جودة عالية، ما يفرض التعامل بحذر مع مجريات المباراة والتركيز على أدق التفاصيل التي قد تكون حاسمة في مثل هذه المواجهات المصيرية، مؤكدًا في الوقت ذاته وعي اللاعبين بأهمية إسعاد الجماهير المغربية التي تنتظر ظهورًا قويًا وأداءً مميزًا.

وكان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي ضمن الدور ربع النهائي.


