Babnet   Latest update 06:19 Tunis

كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e50026e8bd1.04672154_ijfmnhqgkepol.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 21:40 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تأهل نادي فلامينغو البرازيلي الى الدور النهائي لكأس القارات للأندية التي تحتضنها قطر اثر فوزه يوم السبت على بيراميدز المصري بنتيجة 2 - 0.

وجاءت ثنائية فلامينغو في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي بالدوحة عن طريق ليو بيريرا في الدقيقة 24 ودانيلو في الدقيقة 52.

وسيواجه فلامينغو في الدور النهائي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل رابطة أبطال أوروبا يوم 17 ديسمبر الجاري على ملعب أحمد بن علي.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320217


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
20°-15
17°-14
20°-12
19°-15
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :