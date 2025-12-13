كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0
تأهل نادي فلامينغو البرازيلي الى الدور النهائي لكأس القارات للأندية التي تحتضنها قطر اثر فوزه يوم السبت على بيراميدز المصري بنتيجة 2 - 0.
وجاءت ثنائية فلامينغو في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد بن علي بالدوحة عن طريق ليو بيريرا في الدقيقة 24 ودانيلو في الدقيقة 52.
وسيواجه فلامينغو في الدور النهائي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل رابطة أبطال أوروبا يوم 17 ديسمبر الجاري على ملعب أحمد بن علي.
هدف فلامينغو الاول ليو بيريرا #فلامينغو_بيراميدز #بيراميدز_فلامنجو— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) December 13, 2025
pic.twitter.com/kSJAuwymhm
