أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d32852974c5.30788310_enpfiolkqmjhg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025
      
شاركت 110 مؤسسات جزائرية و120 تونسية ناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية في لقاءات مهنية مباشرة نظمها مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري.
 
وتمّ تسجيل أكثر من850 لقاءً مهنيا ثنائيا بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، بهدف فتح آفاق تعاون جديدة، وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفق بيانات نشرها مركز للنهوض بالصادرات السبت.

 

ويأتي المنتدى الاقتصادي المشترك في إطار أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة التونسية–الجزائرية التي احتضنها قصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري ، سيفي غريب، وبحضور عدد من وزراء البلدين.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغ 6.6 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، محققاً نمواً نسبته 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024


