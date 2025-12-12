Babnet   Latest update 19:04 Tunis

كأس العرب فيفا قطر 2025: المنتخب الأردني إلى الدور نصف النهائي

Publié le Vendredi 12 Decembre 2025
      
تأهّل المنتخب الأردني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، بعد فوزه اليوم الجمعة على نظيره العراقي بنتيجة 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب المدينة التعليمية.

وسجّل اللاعب علي علوان هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 42، مانحًا “النشامى” بطاقة العبور إلى المربّع الذهبي، حيث سيواجهون المنتخب السعودي يوم الاثنين 15 ديسمبر.



نتائج الدور ربع النهائي

الخميس 11 ديسمبر

ملعب خليفة الدولي*:
المغرب – سوريا 1-0
ملعب لوسيل*:
فلسطين – السعودية 1-2

الجمعة 12 ديسمبر

ملعب المدينة التعليمية*:
الأردن – العراق 1-0
ملعب البيت*:
الجزائر – الإمارات (18:30)


