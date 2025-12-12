كأس العرب فيفا قطر 2025: المنتخب الأردني إلى الدور نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c4d3c143c70.28813628_qifnehgpljkmo.jpg width=100 align=left border=0>

تأهّل المنتخب الأردني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، بعد فوزه اليوم الجمعة على نظيره العراقي بنتيجة 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب المدينة التعليمية.



وسجّل اللاعب علي علوان هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 42، مانحًا “النشامى” بطاقة العبور إلى المربّع الذهبي، حيث سيواجهون المنتخب السعودي يوم الاثنين 15 ديسمبر.









نتائج الدور ربع النهائي

الخميس 11 ديسمبر



ملعب خليفة الدولي*:

المغرب – سوريا 1-0

ملعب لوسيل*:

فلسطين – السعودية 1-2



الجمعة 12 ديسمبر



ملعب المدينة التعليمية*:

الأردن – العراق 1-0

ملعب البيت*:

الجزائر – الإمارات (18:30)

ملعب خليفة الدولي*:ملعب لوسيل*:ملعب المدينة التعليمية*:ملعب البيت*: