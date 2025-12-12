بوعسكر يؤكد أهمية الدورات التكوينية في تحقيق النجاعة والحوكمة في عمل الهيئـة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>

أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الجمعة، في نهاية دورة تكوينية بمقر الهيئة، أمنها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيـة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة وعدد من الإطارات العليا بالهيئة، الأهمية التي تكتسيها مسألة التكوين المستمر وتطوير كفاءة إطارات وأعوان الهيئـة، قصد مواكبـة كل المستجدات والتطورات الذي تحدث في المجالات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية.



وبين بوعسكر، في بلاغ صادر عن هيئة الإنتخابات، أن هذه الدورة التكوينية، تندرج ضمن سلسلـة من الدورات التكوينية المبرمجة خلال سنة 2025 ، في إطار التمشي الإستراتيجي الذي تنتهجه الهيئـة، والرامي الى تطبيق المعايير الفضلى لنظام الجودة وتقنيات التخطيط الإستراتيجي في إدارة الشأن الانتخابي، بما من شأنه أن يعزز قدرة القيادة على اتخاذ القرارات التي تساهم في تطوير وتحقيق النجاعة والحوكمة في عمل الهيئـة، ومزيد دعم ثقة المتعاملين معها على المستويين الوطني و الدولي.









وأضاف أن هذه الدورة التكوينية التي تواصلت على مدى ثلاثـة أيام (من 10 الى 12 ديسمبر 2025)، هي تجسيد لاتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيـة.



وتولت أستاذة جامعية وخبيرة مختصة في التكوين في مجال تطبيق معايير الجودة، تأمين وإدارة هذه الدورة التكوينية، حول موضوع "إدارة الجودة ومتطلبات معيار إيزو 9001 – 2015 والتخطيط الاستراتيجي"، وذلك من خلال تقديم عرض لمجمل التقنيات والأساليب الخاصـة بنظام الجودة، وتبادل الرأي مع المشاركين في هذه الدورة حول مدى تطابق عمل الهيئة مع متطلبات معايير إيزو 9001 والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

وأضاف أن هذه الدورة التكوينية التي تواصلت على مدى ثلاثـة أيام (من 10 الى 12 ديسمبر 2025)، هي تجسيد لاتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيـة.وتولت أستاذة جامعية وخبيرة مختصة في التكوين في مجال تطبيق معايير الجودة، تأمين وإدارة هذه الدورة التكوينية، حول موضوع "إدارة الجودة ومتطلبات معيار إيزو 9001 – 2015 والتخطيط الاستراتيجي"، وذلك من خلال تقديم عرض لمجمل التقنيات والأساليب الخاصـة بنظام الجودة، وتبادل الرأي مع المشاركين في هذه الدورة حول مدى تطابق عمل الهيئة مع متطلبات معايير إيزو 9001 والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.