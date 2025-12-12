Babnet   Latest update 21:02 Tunis

بوعسكر يؤكد أهمية الدورات التكوينية في تحقيق النجاعة والحوكمة في عمل الهيئـة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 21:02 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الجمعة، في نهاية دورة تكوينية بمقر الهيئة، أمنها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيـة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة وعدد من الإطارات العليا بالهيئة، الأهمية التي تكتسيها مسألة التكوين المستمر وتطوير كفاءة إطارات وأعوان الهيئـة، قصد مواكبـة كل المستجدات والتطورات الذي تحدث في المجالات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية.

وبين بوعسكر، في بلاغ صادر عن هيئة الإنتخابات، أن هذه الدورة التكوينية، تندرج ضمن سلسلـة من الدورات التكوينية المبرمجة خلال سنة 2025 ، في إطار التمشي الإستراتيجي الذي تنتهجه الهيئـة، والرامي الى تطبيق المعايير الفضلى لنظام الجودة وتقنيات التخطيط الإستراتيجي في إدارة الشأن الانتخابي، بما من شأنه أن يعزز قدرة القيادة على اتخاذ القرارات التي تساهم في تطوير وتحقيق النجاعة والحوكمة في عمل الهيئـة، ومزيد دعم ثقة المتعاملين معها على المستويين الوطني و الدولي.



وأضاف أن هذه الدورة التكوينية التي تواصلت على مدى ثلاثـة أيام (من 10 الى 12 ديسمبر 2025)، هي تجسيد لاتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيـة.

وتولت أستاذة جامعية وخبيرة مختصة في التكوين في مجال تطبيق معايير الجودة، تأمين وإدارة هذه الدورة التكوينية، حول موضوع "إدارة الجودة ومتطلبات معيار إيزو 9001 – 2015 والتخطيط الاستراتيجي"، وذلك من خلال تقديم عرض لمجمل التقنيات والأساليب الخاصـة بنظام الجودة، وتبادل الرأي مع المشاركين في هذه الدورة حول مدى تطابق عمل الهيئة مع متطلبات معايير إيزو 9001 والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320147


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :