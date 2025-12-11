افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري: نحو شراكة استراتيجية أوسع في الصناعة والطاقة والسياحة

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الخميس بقمرت، رفقة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري المنعقد تحت عنوان "الصناعة والطاقة والسياحة"، بحضور وفديْن رفيعي المستوى من البلدين وممثلي المنظمات الاقتصادية.



وأكدت رئيسة الحكومة، في كلمتها الافتتاحية، أن تنظيم هذا المنتدى يجسّد الإرادة المشتركة لتونس والجزائر في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ورفع مستوى التعاون الثنائي إلى شراكة استراتيجية أعمق، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.



وأبرزت أن انعقاد المنتدى بالتزامن مع الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة بين البلدين يعكس العزم على، مستندةً إلى الروابط التاريخية المتينة بين الشعبين.وأوضحت رئيسة الحكومة أن تونس تعتمد مقاربة اقتصادية تقوم على، مشيرة إلى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال سنة 2025، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعات المعملية والبناء والخدمات، إلى جانبخلال السداسي الأول من السنة الحالية.كما أعلنت استكمال إعدادوفق منهجية تصاعدية تنطلق من المحليات نحو المستوى الوطني، ليكون نموذجًا جديدًا للتنمية قائمًا على الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجهات.وفي سياق تعزيز مناخ الاستثمار، كشفت رئيسة الحكومة عن جهود حثيثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير منظومة الاستثمار، مؤكدة أنيمثل رافعة أساسية لتحويل التحديات إلى فرص.وفي المجال الطاقي، شددت على أهمية التحول الطاقي وضرورة بناء شراكة استراتيجية تشملبما يخدم الأمن الطاقي للبلدين.كما تناولت رئيسة الحكومة تطور التعاون السياحي، مشيرة إلى أن تونس استقبلت أكثر منإلى حدود أكتوبر 2025، بنمو بلغ 8% مقارنة بالسنة الماضية، داعية إلى الارتقاء به نحومن جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب أن المنتدى يمثل محطة بارزة في مسار التعاون، مشيرًا إلى ارتفاع المبادلات التجارية الثنائية إلى، إضافة إلى تسجيل 66 مشروعًا استثماريًا مشتركًا في الجزائر إلى غاية أكتوبر 2025.وشدد على ضرورة تسريع الخطى نحويشمل تونس والجزائر وربما ليبيا، في ضوء المتغيرات الدولية والفرص المشتركة في الطاقة، النقل، المياه، والمناطق الحدودية.كما دعا رجال الأعمال التونسيين لاستغلالفي قطاعات الصناعة، الطاقة، البناء، الأشغال العامة، الفلاحة، الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا.وقد تم، على هامش المنتدى، توقيعبين مؤسسات من البلدين في قطاعات السيارات، النسيج، الصناعات الغذائية، والسياحة، إضافة إلى اتفاقية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لتعزيز دعم المستثمرين.وتتواصل خلال الأيام المقبلة اجتماعات وزارية ثنائية في مجالات متعددة، من بينها الشؤون الخارجية، الداخلية، النقل، المحروقات، الصحة، التجارة، الرياضة، الفلاحة، والسياحة، بهدف بلورة برامج تعاون جديدة وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين تونس والجزائر.