بنزرت: تقدّم حملات تلقيح الحيوانات ضدّ داء الكلب بنسبة 81 بالمائة

كشفت اللجنة الجهوية لمقاومة داء الكلب ببنزرت، الملتئمة اليوم الخميس، بمقر الولاية، أن حملات تلقيح الحيوانات ضدّ داء الكلب تقدّمت بنسبة 81 بالمائة أي ما يمثل 28324 حيوانا من مجموع 35 ألف حيوان مستهدف بالجهة، وذلك بالتوازي مع تقلص عدد الحالات الايجابية للكلب الحيواني إلى 10 حالات تم التعامل معها في الإبان.



كما أقرّت اللجنة الملتئمة بحضور بحضور معتمدي الجهة والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات وممثلي المصالح الإدارية والأمنية والصحية والبيطرية و المنظماتية، جملة من الإجراءات الجهوية والمحلية الاستباقية لمكافحة داء الكلب والحد من إنتشار ظاهرة الكلاب السائبة وتداعياتها السلبية على الصحه العامة وغيرها.



ودعا رئيس اللجنة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على اشغال الجلسة، إلى مزيد تحسيس وتوعية المواطنين بضرورة الإنخراط في حملات تلقيح الحيوانات، وتفعيل اعمال اللجان الجهوية والمحلية لمكافحة داء الكلب، والحد من ظاهرة إنتشار الكلاب السائبة، وتحسين دور البلديات في مجالات النظافة وإزالة النقاط السوداء التي تتكاثر فيها تلك الحيوانات، من خلال مواصلة العمل بمنظومة الحملات البلدية المشتركة بين بلديات الجهة والجهات المجاورة، بالاضافة إلى تطوير آليات التعقيم، وتنظيم حملات قنص بالتنسيق مع مصالح جمعية الصيادين وبقية الهياكل المعنية البلدية منها والامنية وغيرها، بما من شأنه ضمان صحة المواطن.يذكر انه تم الاتفاق خلال جلسة عمل إنعقدت يوم 24 مارس 2025، بمقر وزارة الصحة على وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة داء الكلب، وذلك في إطار متابعة تقدم أعمال اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بهذا الملف.وتقوم الخطة الوطنية على جملة من المحاور و الإجراءات، من بينها إصدار قرار قانوني موحد يضبط آليات مكافحة داء الكلب، وتحديد الإجراءات الملزمة لمختلف المتدخلين، وإحداث قاعدة بيانات متطوّرة تحتوي على معطيات دقيقة وقرارات عملياتية مشتركة، بما يتيح تنسيق الجهود بين جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان تنفيذ التدابير الوقائية بشكل فعّال.وتنصّ الخطّة أيضا على تعزيز حملات التلقيح الموجهة للكلاب والقطط، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تشهد انتشارًا واسعا للمرض، ودعم جهود البلديات في مجال النظافة العامة وحفظ الصحة، من خلال اتخاذ تدابير صارمة للتصرف في الكلاب السائبة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لانتشار داء الكلب، وتوفير التلاقيح اللازمة لفائدة الأطباء البياطرة ومهنيي الصحة، مع تعزيز دورهم في التوعية والتحسيس بطرق الوقاية والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض، علاوة على إحداث نظام مراقبة فعّال لرصد انتشار المرض وتسجيل الحالات الجديدة، بما يسمح بالتدخل السريع والحد من تفشي داء الكلب في مختلف المناطق.