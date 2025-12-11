نهائيات كأس إفريقيا للأمم (المغرب-2025) ..وليد الركراكي يكشف عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693b000f1191e9.73425841_mpegjlfiqhkno.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، اليوم الخميس، عن القائمة الرسمية لـ 28 لاعبا الذين سيمثلون “أسود الأطلس” في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي يحتضنها المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، إلى جانب لاعبين اثنين في اللائحة الاحتياطية.



وكانت القرعة قد وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب جزر القمر، مالي، وزامبيا.









وفي ما يلي القائمة كما نشرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم:



حراسة المرمى

* ياسين بونو (الهلال السعودي)

* منير المحمدي (نهضة بركان)

* المهدي الحرار (الرجاء الرياضي)



خط الدفاع

* أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

* محمد الشيبي (بيراميدز المصري)

* جواد الياميق (النجمة السعودي)

* رومان سايس (السد القطري)

* عبد الحميد آيت بودلال (رين الفرنسي)

* نايف أكرد (مارسيليا الفرنسي)

* آدم ماسينا (تورينو الإيطالي)

* نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنقليزي)

* أنس صلاح الدين (آيندهوفن الهولندي)



خط الوسط

* أسامة ترغالين (فاينورد الهولندي)

* سفيان أمرابط (بيتيس الإسباني)

* إسماعيل الصيباري (آيندهوفن الهولندي)

* نايل العيناوي (روما الإيطالي)

* بلال الخنوس (شتوتغارت الألماني)

* عزالدين أوناحي (جيرونا الإسباني)



خط الهجوم

* إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني)

* إلياس أخوماش (فياريال الإسباني)

* شمس الدين الطالبي (ساندرلاند الإنقليزي)

* يوسف النصيري (فنربخشة التركي)

* أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)

* سفيان رحيمي (العين الإماراتي)

* عبد الصمد الزلزولي (بيتيس الإسباني)

* إلياس بن الصغير (باير ليفركوزن)



اللائحة الاحتياطية

* يوسف بلعمري (الرجاء الرياضي)

* يوسف بلعمري (الرجاء الرياضي)
* حمزة إيغامان (ليل الفرنسي)