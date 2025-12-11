صفاقس: ضرورة رسم إستراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون تضمن مداخيل مربحة وقيمة مضافة للمنتوج (خبير لدى منظمة التجارة الدولية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67306cb8252b76.08776604_fmijelonqpkhg.jpg width=100 align=left border=0>

دعا الخبير لدى منظمة التجارة الدولية والأستاذ الجامعي بلال باللعج، خلال مؤتمر دولي بعنوان "من الزيتون إلى الزيت: نحو إنتاج مستدام وتميز في السوق العالمية"، نظمه أمس الأربعاء، المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، إلى ضرورة رسم إستراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون، تضمن مداخيل مربحة من الكمية المصدرة وقيمة مضافة للمنتوج المستهلك في الأسواق العالمية.



وبيّن في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انّ وفرة الانتاج وتوفر إمكانيات التصدير، من العوامل المشجعة على الزيادة في تصدير زيت الزيتون، واكد في المقابل على ضرورة تثمين المنتوج بإحترام معايير تسويقية مدروسة وذات جودة عالية على غرار التعليب وعلامة الجودة، بما يضمن مداخيل مربحة من سعر البيع ويزيد في القيمة المضافة للمنتوج المستهلك في الأسواق العالمية وخلق مواطن شغل ومنظومة داعمة لقطاع زيت الزيتون.





وإعتبر أن تصدير زيت الزيتون بالجملة وبكميات كبيرة، هي إستراتيجية تدر مداخيل ولكنها غير كافية وغير مربحة في ظل غياب التعليب والقيمة المضافة للمنتوج المستهلك في الأسواق العالمية.





واكد ان النجاح في تصدير زيت الزيتون التونسي، يستوجب دراسة شاملة للأسواق العالمية والنظر في الإشكاليات القانونية والديوانية في تلك الأسواق مع البحث عن أسواق جديدة واعدة، مثل دول الخليج والدول الآسيوية والإفريقية وأمريكا الشمالية، على اعتبار أنّ الأسواق الأوروبية التقليدية تشهد منافسة كبيرة، وفق تقديره. وإعتبر أن تصدير زيت الزيتون بالجملة وبكميات كبيرة، هي إستراتيجية تدر مداخيل ولكنها غير كافية وغير مربحة في ظل غياب التعليب والقيمة المضافة للمنتوج المستهلك في الأسواق العالمية.واكد ان النجاح في تصدير زيت الزيتون التونسي، يستوجب دراسة شاملة للأسواق العالمية والنظر في الإشكاليات القانونية والديوانية في تلك الأسواق مع البحث عن أسواق جديدة واعدة، مثل دول الخليج والدول الآسيوية والإفريقية وأمريكا الشمالية، على اعتبار أنّ الأسواق الأوروبية التقليدية تشهد منافسة كبيرة، وفق تقديره.