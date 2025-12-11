Babnet   Latest update 18:49 Tunis

صفاقس: ضرورة رسم إستراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون تضمن مداخيل مربحة وقيمة مضافة للمنتوج (خبير لدى منظمة التجارة الدولية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67306cb8252b76.08776604_fmijelonqpkhg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 18:48 قراءة: 0 د, 57 ث
      
دعا الخبير لدى منظمة التجارة الدولية والأستاذ الجامعي بلال باللعج، خلال مؤتمر دولي بعنوان "من الزيتون إلى الزيت: نحو إنتاج مستدام وتميز في السوق العالمية"، نظمه أمس الأربعاء، المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، إلى ضرورة رسم إستراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون، تضمن مداخيل مربحة من الكمية المصدرة وقيمة مضافة للمنتوج المستهلك في الأسواق العالمية.

 وبيّن في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انّ وفرة الانتاج وتوفر إمكانيات التصدير، من العوامل المشجعة على الزيادة في تصدير زيت الزيتون، واكد في المقابل على ضرورة تثمين المنتوج بإحترام معايير تسويقية مدروسة وذات جودة عالية على غرار التعليب وعلامة الجودة، بما يضمن مداخيل مربحة من سعر البيع ويزيد في القيمة المضافة للمنتوج المستهلك في الأسواق العالمية وخلق مواطن شغل ومنظومة داعمة لقطاع زيت الزيتون.

 وإعتبر أن تصدير زيت الزيتون بالجملة وبكميات كبيرة، هي إستراتيجية تدر مداخيل ولكنها غير كافية وغير مربحة في ظل غياب التعليب والقيمة المضافة للمنتوج المستهلك في الأسواق العالمية.


واكد ان النجاح في تصدير زيت الزيتون التونسي، يستوجب دراسة شاملة للأسواق العالمية والنظر في الإشكاليات القانونية والديوانية في تلك الأسواق مع البحث عن أسواق جديدة واعدة، مثل دول الخليج والدول الآسيوية والإفريقية وأمريكا الشمالية، على اعتبار أنّ الأسواق الأوروبية التقليدية تشهد منافسة كبيرة، وفق تقديره.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320090


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:45
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-11
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24769,9

  • (11/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41550 DT        1$ =2,93452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :