كأس العرب: المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693afc829c41a5.64536012_qfnjhgolkmpei.jpg width=100 align=left border=0>

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2025، إثر فوزه اليوم الخميس على نظيره السوري بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي احتضنه ملعب خليفة الدولي بالدوحة.



جاء هدف الانتصار عبر اللاعب وليد أزارو في الدقيقة 78، فيما أنهى "أسود الأطلس" المباراة بعشرة لاعبين بعد إقصاء محمد مفيد في الدقيقة 90+1.









ويُعد المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في النسخة الحالية من البطولة، التي تتواصل فعالياتها من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.



بقية برنامج الدور ربع النهائي

الخميس 11 ديسمبر 2025



* ملعب لوسيل: فلسطين – السعودية (18:30)



الجمعة 12 ديسمبر 2025



* ملعب المدينة التعليمية: الأردن – العراق (15:30)

* ملعب البيت: الجزائر – الإمارات (18:30) ويُعد المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في النسخة الحالية من البطولة، التي تتواصل فعالياتها من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.فلسطين – السعودية (18:30)الأردن – العراق (15:30)الجزائر – الإمارات (18:30)