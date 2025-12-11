سامي الطرابلسي: سنمحو آثار مشاركتنا في كأس العرب بالذهاب الى أبعد حدّ في منافسات كأس افريقيا

شدد مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي على ضرورة طيّ صفحة بطولة كأس العرب للظهور في ثوب متميز خلال مسابقة كأس امم افريقيا (المغرب 2025).



وأوضح الطرابلسي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس خصّصت للكشف عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في منافسات البطولة القارية التي ستقام من 21 ديسمبر الجاري الى 18 جانفي القادم، ان نتيجة المشاركة في كاس العرب المقامة حاليا في قطر، والتي غادرها المنتخب التونسي منذ الدور الاول، لن تكون مؤثرة على مردود ابنائه ولا على معنوياتهم خلال الاستحقاق القاري.



وبين ان لكل بطولة خصوصياتها الفنية وسياقها العام، ضاربا في ذلك مثال خروج المنتخب الجزائري منذ الدور الاول لكأس امم افريقيا الكاميرون 2022 رغم انه شارك في "الكان" منتشيا بتتويجه بلقب كأس العرب 2021.وأفاد الناخب الوطني بان القائمة التي شملت 28 لاعبا خضعت لمقاييس دقيقة أبرزها أن يكون اللاعبون المدعوون يشاركون بانتظام صلب جمعياتهم، فضلا عن جاهزيتهم القصوى ومدى قدرتهم على افادة المجموعة وتقديم الاضافة المرجوة خلال المغامرة الافريقية المرتقبة، بالاضافة الى ملاءمة المجموعة المتوفرة مع ما يحتاجه المنتخب على المستويين الفردي والجماعي فنيا وتكتيكيا طيلة مراحل البطولة.وبخصوص انتهاج فكرة دعوة اربعة حراس مرمى، علّل الطرابلسي خياره بأنه يرى، وفق الاسماء التي انتقاها، انه يمتلك ثلاثة حلول على اقل تقدير في كل مركز، فتوجه صوب اضافة صبري بن حسن كخيار رابع بالاضافة الى الثلاثي الذي شملته قائمة كأس العرب (ايمن دحمان والبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي) تحسبا لاي طارئ فني او صحي طيلة مجريات البطولة.وأكد الطرابلسي انه رسم ملامح مجموعة تتألف من اللاعبين الذين وصفهم بالأجدر والأقدر حاليا على تقديم الاضافة اكثر من غيرهم، مضيفا ان الوقت لم يحن بعد لعدد من العناصر الواعدة لتعزيز صفوف منتخب "نسور قرطاج"، على غرار سليم بوعسكر حارس مرمى نادي روما الايطالي وخليل العياري جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منوها باللاعبين اللذين وصفهما بمستقبل المنتخب، مؤكدا انهما يختزنان امكانيات فنية هامة، ليشير الى انهما مدعوان الى كسب مزيد من الخبرة والنضج ومزيد اثبات مكانتهما صلب فريقيهما.وأردف ان المجازفة ببعض العناصر الشابة في مواعيد تتسم بالجدية التامة، دون سابق تجارب تذكر مع منتخب الاكابر، قد تعود بالوبال على باقي مسيرتهم الكروية، وفق تقديره.وفي الاطار ذاته اضاف انه تعذر إدراج متوسط الميدان انيس بن سليمان في القائمة، مشيرا الى انه أفرده ببعض المحادثات التي توضح أسباب سقوطه من هامش خياراته، والتي تعود بالاساس الى ابتعاده لفترة طويلة، بسبب الإصابة، عن النشاط صلب فريقه نادي نوريتش سيتي الناشط في صفوف بطولة الشمبيونشيب الانقليزية.وبيّن ان مجال الاختيار فرض عليه الاستغناء عن عدد من العناصر التي لم تقدم الاضافة المرجوة خاصة خلال بطولة كاس العرب دون الافصاح عنها، كما شكّلت المسابقة العربية فرصة لعدد من العناصر التي استغلت المشاركة على الوجه الاكمل وكسبت نقاطا عديدة في سباق تقديم اوراق اعتمادها كعناصر جديرة بتقمص الزي الوطني في قادم الاستحقاقات، على غرار محمد بن علي وحسام تقا بدرجة اولى، بالاضافة الى علي معلول ومحمد علي بن رمضان وسيف الدين الجزيري.وتواصلا مع رفع شعار "إنصاف المجتهدين" وفق تعبيره، أضاف الطرابلسي انه تم التوجه نحو استقطاب عناصر جديدة لفتت اليها الانظار وفرضت اسماءها في الآونة الاخيرة، على غرار المدافع آدم عروس، منوها بغزارة مردوده وانتظامه صلب فريقه "قاسم باشا" الناشط في بطولة الدرجة الاولى التركية.وقال الطرابلسي إن تصريح الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغيير تاريخ تسريح اللاعبين للالتحاق بمنتخباتهم الى غاية 15 ديسمبر الجاري تحضيرا لمنافسات "الكان" لن يربك مسار التحضيرات، مؤكدا ان جل اللاعبين سيلتحوقون بالمجموعة قبل تاريخ 13 ديسمبر على اقصى حد.وبخصوص الهدف المعلن من المشاركة في كأس افريقيا، ختم الناخب الوطني انه سيتم التعامل مع مجريات البطولة في كل مرحلة على حدة، باستهداف تخطى الدور الاول (دور المجموعات) ثم الشروع في خوض الادوار الاقصائية الى غاية الذهاب الى ابعد حدّ في البطولة.