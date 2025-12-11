Babnet   Latest update 17:05 Tunis

اجتماع لجنة المتابعة التحضيرية للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693ae428e6f175.13014017_ojhinmkfqpgle.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 16:11
      
انعقد اليوم الخميس بتونس، اجتماع لجنة المتابعة التحضيرية للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، باشراف محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمعيّة أحمد عطّاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في إطار الإعداد للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة.

وعقد الوزيران بالمناسبة، لقاء ثنائيا أكدا خلاله على عمق الروابط الأخوية الأصيلة والعريقة بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية استجابةً لتطلعات الشعبين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



ومثّل اجتماع لجنة المتابعة، فرصة سانحة لاستعراض تقدّم التحضيرات للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي ستلتئم بتونس يوم 12 ديسمبر الجاري، بإشراف سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة التونسية وسيفي غريب، الوزير الأول للحكومة الجزائرية.

وستتيح هذه الدورة، تقييم مدى تقدّم مختلف ملفات التعاون، واستشراف آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف القطاعات ذات الأولوية للبلدين، وتحيين الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران على أهمية التنسيق والتشاور التونسي الجزائري على مختلف المستويات، بشأن مختلف المستجدات الإقليمية والدولية. واتفقا في ختام الأشغال، على رفع نتائج اجتماع لجنة المتابعة إلى اللجنة الكبرى المشتركة.


وقد حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية بالتعاون بين البلدين.


