شركة تونس للطرقات السيارة تواصل أشغال التشوير لضمان أعلى مستويات السلامة

تواصل شركة تونس للطرقات السيارة اشغال التشوير الطُّرقي (الأفقي والعمودي) وفق المخطّط المبرمج لتشمل حاليا الطريق السيارة أ1 – الشمالية | إقليم تركي واشغال التشوير السطحي من النقطة الكيلومترية ن.ك 24 الى ن.ك 29 باتجاه سوسة.



كما تجري حاليا اشغال تشوير الطريق السيارة أ1 – الجنوبية | إقليم وذرف والتشوير السطحي على مستوى محطّة الصخيرة و محطة ابس علاوة على مأوى السيارات و المحول.









وتندرج هذه الاشغال الرامية الى تحسين جودة الخدمة وضمان أعلى مستويات السلامة، في إطار برنامج الشركة الدوري لتجديد وصيانة التشوير السطحي على كامل الشبكة، شركة تونس للطرقات السيارة، حسب بلاغ الشركة.



ويُعدّ التشوير الطرقي (الأفقي والعمودي) عنصرا أساسيا في منظومة السلامة المرورية داخل شبكة الطرقات السيارة، لما يوفّره من وضوح في المسارات وتوجيه دقيق لمستعملي الطريق، بما يضمن انسيابية الحركة والتنقّل الآمن، حسب الشركة.