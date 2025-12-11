Babnet   Latest update 15:26 Tunis

شركة تونس للطرقات السيارة تواصل أشغال التشوير لضمان أعلى مستويات السلامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693ac80b4fccc4.30124632_mknfqiglhopje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 14:31 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تواصل شركة تونس للطرقات السيارة اشغال التشوير الطُّرقي (الأفقي والعمودي) وفق المخطّط المبرمج لتشمل حاليا  الطريق السيارة أ1 – الشمالية | إقليم تركي واشغال  التشوير السطحي من النقطة الكيلومترية ن.ك 24 الى ن.ك 29 باتجاه سوسة.

كما تجري حاليا اشغال تشوير الطريق السيارة أ1 – الجنوبية | إقليم وذرف والتشوير السطحي على مستوى محطّة الصخيرة و محطة ابس علاوة على مأوى السيارات و المحول.



وتندرج هذه الاشغال الرامية الى تحسين جودة الخدمة وضمان أعلى مستويات السلامة، في إطار برنامج الشركة الدوري لتجديد وصيانة التشوير السطحي على كامل الشبكة، شركة تونس للطرقات السيارة، حسب بلاغ الشركة.

ويُعدّ التشوير الطرقي (الأفقي والعمودي) عنصرا أساسيا في منظومة السلامة المرورية داخل شبكة الطرقات السيارة، لما يوفّره من وضوح في المسارات وتوجيه دقيق لمستعملي الطريق، بما يضمن انسيابية الحركة والتنقّل الآمن، حسب الشركة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320072


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:45
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-11
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :