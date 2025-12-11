ضمن ملف مشترك : تونس تسجل "الكحل العربي" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أعلن المعهد الوطني للتراث اليوم الخميس عن تسجيل عنصر "الكحل العربي" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لليونسكو، وذلك ضمن ملف مشترك جمع تونس بثماني دول عربية.



وقد تم تسجيل هذا العنصر خلال الدورة 20 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي انطلقت يوم 8 ديسمبر الجاري وتتواصل إلى غاية 13 ديسمبر 2025 بالعاصمة الهندية "نيودلهي".



وبهذا العنصر يصل عدد العناصر المسجلة للبلاد التونسية على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي إلى عشرة عناصر، فقد سجلت تونس أول عنصر لها سنة 2018 وهو ملف "المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان"، فضلا عن ثلاثة ملفات وطنية أخرى وهي طرق الصيد بالشرفية سنة 2020، و"الهريسة : المعارف والمهارات والممارسات المطبخيّة والاجتماعيّة" سنة 2022، وآخر ملف تم تسجيله هو ملف فنون العرض لدى طوائف غبنتن في موفى سنة 2024.وفضلا عن الملفات الفردية سجلت تونس عددا من الملفات العربية المشتركة وهي، ملف "النخلة: المعارفّ والمهاراتّ والتقاليدّ والممارسات" سنة 2019، وملف "الكسكسي : المعارف والمهارات والطقوس" ، وهو ملف مغاربي تم تسجيله سنة 2020، و ملف "فنون الخط العربي: المهارات والمعارف" سنة 2021، و ملف "الفنون والخبرات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس)" سنة 2023، وآخر ملف عربي مشترك ساهمت فيه تونس وتم تسجيله في ديسمبر 2024، يحمل عنوان "الحنّاء: الطقوس والممارسات الجماليّة والاجتماعيّة".كما تم الإعلان خلال بداية سنة 2025 عن العمل على إعداد ملف خاص بترشيح الجبّة التونسية لإدراجها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو كملف فردي.