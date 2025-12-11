نابل: تقدم أشغال تجهيز 5 آبار عميقة لتحسين التزود بالماء الصالح للشرب لأكثر من 5200 عائلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل أشغال تجهيز 5 آبار عميقة للماء الصالح للشرب بكل من المزنين وعين حريرة 4 من معتمدية بني خلاد وبوسهم مكرر من معتمدية بوعرقوب، والجربى والرويحين مكرر من معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، وفق رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المهندس العام جلال الرابحي.

واضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه يتواصل إحداث وتجهيز وربط محطة إعادة ضخ الماء الصالح للشرب بتبان من معتمدية سليمان، مؤكدا أهمية هذه المشاريع التي من شأنها تحسين التزود بالماء الصالح للشرب لأكثر من 5200 عائلة بمختلف المنظومات المائية تحت تصرف مجامع مائية ناشطة بالجهة.

وأوضح أنه تتواصل في إطار البرنامج الوطني لسنة 2024، أشغال تجهيز 3 آبار عميقة للماء الصالح للشرب بالمزنين وعين حريرة 4 من معتمدية بني خلاد وبوسهم مكرر من معتمدية بوعرقوب، التي انطلقت منذ 26 اوت الفارط، وذلك لفائدة أكثر من 3030 عائلة في إطار صفقتين بمبلغ جملي قدره 972 ألف دينار.





وتابع أن أشغال الهندسة المدنية ووضع القنوات بمحطة ضخ على البئر العميقة عين حريرة ومحطة ضخ مسيجة على البئر العميقة المزنين، تشهد تقدما بنسبة تجاوزت 75 بالمائة، بالإضافة إلى اقتناء ووضع حوالي 430 قناة بلاستيكية قطر 200 مم، وبناء كاسرة ضغط ببوسهم، وذلك بمبلغ جملي قدره حوالي 293 ألف دينار، لاسيما وانه تم اقتناء وتركيب وتشغيل تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية على محطات الضخ المذكورة بمبلغ جملي قدره حوالي 679 ألف دينار.



وأضاف انه تم خلال سنة 2024 رصد 1 مليون و547 ألف دينار على ميزانية دائرة المجلس الجهوي للتدخل على منظومات الماء الصالح للشرب وهي موضوع طلبي عروض لاقتناء تجهيزات احتياطية (مضخات، قطع خاصة، خزانات تحكم، محولات كهربائية، كوابل) بمبلغ جملي قدره 324 ألف دينار، والقيام بأشغال صيانة محطات الضخ بكلفة 198 ألف دينار وقد تجاوزت نسبة الإنجاز 75 بالمائة.

وأشار الرابحي إلى تواصل الاشغال المتعلقة بتجهيز البئرين العميقتين بكل من الجربي والرويحين مكرر من معتمدية منزل بوزلفة وإحداث وتجهيز وربط محطة لإعادة ضخ الماء الصالح للشرب بتبان من معتمدية سليمان على مستوى نقطة الربط بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لفائدة أكثر من 2200 عائلة وهو موضوع 3 صفقات بمبلغ جملي في حدود 1 مليون و25 ألف دينار.

وقال إن الموارد المبرمجة في إطار تدخلات وزارة الإشراف تقدر بأكثر من 665 ألف دينار، تتم بالتنسيق مع المصالح المركزية بالإدارة العامة للهندسة الريفية لاستغلال وتوزيع المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للقيام بتدخلات عاجلة على عديد المنظومات المائية للماء الصالح للشرب على غرار بيوب وأولاد عطية من معتمدية دار شعبان الفهري وجبل طريف من معتمدية قرنبالية وقبة لاغة من معتمدية قربة.

