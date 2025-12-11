Babnet   Latest update 15:26 Tunis

زغوان: انطلاق تهيئة القسط الثاني من مركز الحياة بالمنطقة الصناعية بالزريبة بداية السنة القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 15:26
      
يستعد مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالزريبة خلال هذه الفترة للانطلاق في إنجاز التهيئة الداخلية للقسط الثاني من مشروع مركز الحياة الذي أقيم على مساحة 3400 متر مكعب بمحيط المنطقة.
وذكر المنسق الإداري للمجمع وسام القسمطيني لـصحفي "وات" أن أشغال القسط الثاني من المشروع، ستنطلق بداية سنة 2026 ويتضمن بناء قاعات لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية من طرف أصحاب المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة وأبنائهم، وإحداث ملعب صغير متعدد الأنشطة الرياضية لنفس الغرض. 
وأفاد ذات المصدر، بأن القسط الأول الذي تم إنجازه منذ 3 سنوات تضمن مكاتب خدمات ومؤسسة بنكية وقاعة متعددة الاختصاصات، وأشار إلى أن الكلفة الجملية للمشروع قدرت بحوالي 2 مليون دينار، منها اعتماد بقيمة 4ر1 مليون دينار تم تخصيصه من طرف الوكالة الألمانية للتعاون بعنوان هبة، وأبرز أن هذا المركز حقق جانبا كبيرا من الاستقرار لأصحاب المؤسسات ووفر لهم  جزء مهما من الخدمات المالية بالخصوص، لافتا إلى أن 68 مؤسسة صناعية منتصبة بالمنطقة الصناعية بالزريبة تشغل حوالي 8 آلاف عامل.



