لقاء حول موضوع " احتياجات الطفل مفاتيح نمو متوازن ومزدهر" يوم 14 ديسمبر 2025 بالمركز الاجتماعي والثقافي دار التونسي بمرسيليا

Publié le Jeudi 11 Decembre 2025
      
ينظم المركز الاجتماعي والثقافي دار التونسي بمرسيليا، لقاء حول موضوع " احتياجات الطفل ...مفاتيح لنمو متوازن ومزدهر" وذلك يوم الاحد 14 ديسمبر الجاري بمقر المركز .

ويندرج هذا اللقاء في اطار الاحتفال باليوم الوطني للاسرة الموافق ليوم 11 ديسمبر من كل سنة والذي يهدف الى مزيد اعلاء مكانة الاسرة والنهوض بأوضاعها وترسيخ دورها المحوري في المجتمع



ويهدف هذا اللقاء الذي يشارك فيه أطباء مختصين في طب النفس وطب الاطفال الى تقديم المفاهيم المبسطة والعملية لاحتياجات الطفل الاساسية ومساعدته على النمو في بيئة هادئة ومتوازنة

ويدعو المركز، أفراد الجالية المقيمة بمرسيليا الى المشاركة في هذا اللقاء لطرح الاسئلة والنقاش حول عديد المواضيع المتصلة بالطفل



