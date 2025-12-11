Babnet   Latest update 14:22 Tunis

الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي يومي 27 و28 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a821503a834.06070135_fmhopjlenkgqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 13:33 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي، وذلك يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في اطار البرنامج السنوي لمدينة العلوم لمزيد نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى جميع الفئات العمرية

بطرق مبتكرة وممتعة


وتعد هذه التظاهرة منصة حقيقة للتواصل الفكري بين عشاق القراءة والعلوم وتبادل المعارف واكتشاف عالم الكتب العلمية المطبوعة والتقينات الرقمية

ويشارك في هذه الدورة مجموعة من الفاعلين الثقافيين من منصات النشر والمنصات التعليمية التي تُعنى بالبرامج التعليمية والمعلمين وخبراء الكتب والشركات الناشئة المبتكرة والجمعيات التعليمية

ويتضمن البرنامج معرض لعرض الكتب وبيعها وعديد الانشطة العلمية والادبية والثقافية على غرار ورشة عمل تفاعلية باستخدام
تقنية الواقع الافتراضي وعرض للروبوتات وورشة في فن الخط والرسم والقراءة للاطفال الى جانب تقديم العديد من التطبيقات الرقمية والفضاءات المكتبية والكتب الرقمية

وسيتم، أيضا عرض مجموعة من الافلام الوثائقية حول "أوديسة الكتابة...الاصول" و"غوتنبرغ ..مخترع الطباعة " و"صناعة الكتاب" و"مجد الكتاب...حكاية كتاب" و" التسفير القديم والحديث "


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320055


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-12
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :