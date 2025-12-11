الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي يومي 27 و28 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي، وذلك يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.



ويأتي تنظيم هذا المعرض في اطار البرنامج السنوي لمدينة العلوم لمزيد نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى جميع الفئات العمرية



بطرق مبتكرة وممتعةوتعد هذه التظاهرة منصة حقيقة للتواصل الفكري بين عشاق القراءة والعلوم وتبادل المعارف واكتشاف عالم الكتب العلمية المطبوعة والتقينات الرقميةويشارك في هذه الدورة مجموعة من الفاعلين الثقافيين من منصات النشر والمنصات التعليمية التي تُعنى بالبرامج التعليمية والمعلمين وخبراء الكتب والشركات الناشئة المبتكرة والجمعيات التعليميةويتضمن البرنامج معرض لعرض الكتب وبيعها وعديد الانشطة العلمية والادبية والثقافية على غرار ورشة عمل تفاعلية باستخدامتقنية الواقع الافتراضي وعرض للروبوتات وورشة في فن الخط والرسم والقراءة للاطفال الى جانب تقديم العديد من التطبيقات الرقمية والفضاءات المكتبية والكتب الرقميةوسيتم، أيضا عرض مجموعة من الافلام الوثائقية حول "أوديسة الكتابة...الاصول" و"غوتنبرغ ..مخترع الطباعة " و"صناعة الكتاب" و"مجد الكتاب...حكاية كتاب" و" التسفير القديم والحديث "