الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي يومي 27 و28 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم
تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي، وذلك يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.
ويأتي تنظيم هذا المعرض في اطار البرنامج السنوي لمدينة العلوم لمزيد نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى جميع الفئات العمرية
بطرق مبتكرة وممتعة
وتعد هذه التظاهرة منصة حقيقة للتواصل الفكري بين عشاق القراءة والعلوم وتبادل المعارف واكتشاف عالم الكتب العلمية المطبوعة والتقينات الرقمية
ويشارك في هذه الدورة مجموعة من الفاعلين الثقافيين من منصات النشر والمنصات التعليمية التي تُعنى بالبرامج التعليمية والمعلمين وخبراء الكتب والشركات الناشئة المبتكرة والجمعيات التعليمية
ويتضمن البرنامج معرض لعرض الكتب وبيعها وعديد الانشطة العلمية والادبية والثقافية على غرار ورشة عمل تفاعلية باستخدام
تقنية الواقع الافتراضي وعرض للروبوتات وورشة في فن الخط والرسم والقراءة للاطفال الى جانب تقديم العديد من التطبيقات الرقمية والفضاءات المكتبية والكتب الرقمية
وسيتم، أيضا عرض مجموعة من الافلام الوثائقية حول "أوديسة الكتابة...الاصول" و"غوتنبرغ ..مخترع الطباعة " و"صناعة الكتاب" و"مجد الكتاب...حكاية كتاب" و" التسفير القديم والحديث "
