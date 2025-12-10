Babnet   Latest update 22:47 Tunis

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشرف على مجلس الجامعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939dc19a4a011.81971486_gfqepiklhmjno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 21:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تناول اجتماع مجلس الجامعات، اليوم الاربعاء، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، متابعة سير الدروس وروزنامة امتحانات السداسي الأول بالنسبة للسنة الجامعية 2025-2026.

كما تمّ التطرّق إلى مخرجات حملة تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في نظام "أمد" والنظر في توحيد المعايير المعتمدة لمقبولية ملفات التأهيل الجامعي حسب الاختصاص وكذلك تسجيل الطلبة الدوليين بمقابل والتسجيل الاستثنائي الرابع بالنسبة لطلبة السنوات الأولى من الشهادة الوطنية للإجازة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.



ونظر المجلس في مشروع أمر يتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا ومشروع قرار يتعلّق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبّق بالمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس وكذلك مراجعة الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلّق بتنظيم الحياة الجامعية.

كما تمّ التطرق إلى مقترح إدراج المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة ضمن قائمة المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة.

وحضر اجتماع مجلس الجامعات، رئيس الديوان ورؤساء الجامعات وكافة أعضاء المجلس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320041


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:21
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
12° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
19°-12
20°-12
20°-13
19°-12
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2251,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :