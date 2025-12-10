Babnet   Latest update 22:47 Tunis

تونس تتسلم الجرار البحري الثالث من جملة 6 جرارات لتعزيز خدمات الموانئ التجارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939db3e28caa6.19652429_poflmngehjqki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025
      
وصل إلى ميناء سوسة، صباح اليوم الأربعاء، الجرّار البحري الثّالث "أوذنة"، من جملة 6 جرّارات بحريّة بتقنيات متطورة، لتعزيز خدمات الميناء والرّفع من أدائه بما يستجيب للتّغيرات الحديثة في مجال الخدمات المينائيّة والبحريّة، وفق ما نشره ديوان البحرية التجارية والموانئ على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك".

وكان ديوان البحرية التجارية والموانئ تسلم في سبتمبر الماضي بميناء حلق الوادي الجرّار الأول "بلاّريجا "، والجرار الثاني "الجم" بميناء جرجيس التجاري في شهر نوفمبر، في انتظار وصول باقي الجرّارات على مراحل إلى حدود موفى شهر جانفي 2026.



ويهدف هذا الاستثمار الذي تبلغ كلفته حوالي 168 مليون دينار إلى تجديد أسطول الجرّارات البحريّة وتأمين دخول وخروج السفن، مع مراعاة أمن المرافق المينائيّة وسلامتها، والتأهب للتّدخّل العاجل عند الاقتضاء والمساعدة والجر والبحث والإنقاذ، وذلك مواكبة للانتقال الطاقي والايكولوجي وللتطور اللوجستي للسّفن التجارية الدولية، وتحكّما في كلفة الاستغلال، بالاضافة إلى المساهمة ضمن المنظومة الوطنيّة لحماية السّواحل التّونسيّة.


