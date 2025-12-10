المنستير: عملية بيضاء تحاكى نشوب حريق بأحد المراكب بحوض ميناء مارينا بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939d9418f0f16.50960447_pmnefjlqihkog.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية اليوم الأربعاء، عملية بيضاء تحاكى نشوب حريق بأحد المراكب بحوض ميناء مارينا بالمنستير، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من المصالح الصحّية والأمنية والبلدية والبيئية.



وتهدف العملية إلى اختبار جاهزية الهياكل وتعزيز آليات التدخّل السريع والتنسيق بين المصالح لضمان التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة وتحقيق أهداف التدريب بكفاءة عالية.









وتمكنت فرق التدخّل من السيطرة على الحريق وإخماده بنجاح وتقديم الإسعافات الأولية للجرحى واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية، الأمر الذي يعكس سرعة الاستجابة وفعاليتها في مختلف حالات الطوارئ.



وأشاد والي المنستير عيسى موسى لدى إشرافه على العملية البيضاء، بالحرفية العالية والقدرات الكبيرة لوحدات الحماية المدنية، وبجاهزية بقية الأطراف المشاركة، مؤكّدًا أن نجاح العملية يعكس مستوى التنسيق والاحترافية في حماية الأرواح والممتلكات.



