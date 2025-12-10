لقاء حول دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66890e24465478.09982082_komqhgpenifjl.jpg width=100 align=left border=0>

مثل الوقوف على دور الذكاء الإصطناعي في خدمة الحوكمة ومكافحة الفساد والكشف عنه، محور لقاء نظمته الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة عدد من المؤسسات وثلة من الخبراء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.



ومكن اللقاء، وفق بلاغ نشره اليوم الإربعاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، من التطرق الى مسائل تتصل باكتشاف قدرة الذكاء الاصطناعي على توقع مخاطر الفساد، وعرض تجارب دولية ملهمة في هذا الإتجاه، الى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية والمؤسساتية اللازمة لإرساء منظومة ذكاء إصطناعي مسؤولة، ومزيد فهم قدرة هذه التكنولوجيات على ترسيخ الشفافية والنزاهة ودعم ثقة المواطنين في الإدارة العامة.









وأجمع المشاركون في اللقاء، على أن الحوكمة العصرية لا يمكن اختزالها في اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة، بل تتطلب وضع إطار أخلاقي قوي وإحداث مؤسسات ملتزمة، الى جانب إرساء حوار مستمر بين المؤسسات العمومية والخبراء لضمان تركيز منظومة ذكاء اصطناعي مسؤول.



