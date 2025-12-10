على هامش أيام قرطاج السينمائية ... مائدة مستديرة حول السينما العربية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fdd142d9f4eb8.94986263_kfpionlqmgehj.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، أيام قرطاج السينمائية في دورتها السادسة والثلاثين، مائدة مستديرة حول السينما العربية الجديدة ضمن فعاليات قسم "سينما تحت المجهر" وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، بالعاصمة.



وسيطرح المشاركون في هذا اللقاء الثقافي العديد من التساؤلات المحورية للتفاعل والنقاش حول السينما العربية على غرار "هل نستطيع الحديث عن سينما عربية جديدة؟" و"هل هناك موجة جديدة في السينما العربية؟".









وسيشارك عدد هام من صانعي الأفلام من ضيوف المهرجان والفاعلين في السينما العربية من مخرجين ومنتجين وموزعين وممثلين ونقاد وصحفيين في هذا اللقاء لتبادل الأفكار والتجارب.



يشار الى أن أيام قرطاج السينمائية، مهرجان سينمائي عريق يقام بتونس منذ عام 1966، ويعتبر من أقدم وأهم المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، ويهتم بالسينما البديلة والملتزمة بقضايا الإنسان.



وتقام حاليا، الدورة السادسة والثلاثين، في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، وتشمل فعاليات متنوعة كتكريم رموز سينمائية وعرض أفلام جديدة ومناقشات في قاعات مختلفة مثل مدينة الثقافة. وسيشارك عدد هام من صانعي الأفلام من ضيوف المهرجان والفاعلين في السينما العربية من مخرجين ومنتجين وموزعين وممثلين ونقاد وصحفيين في هذا اللقاء لتبادل الأفكار والتجارب.يشار الى أن أيام قرطاج السينمائية، مهرجان سينمائي عريق يقام بتونس منذ عام 1966، ويعتبر من أقدم وأهم المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، ويهتم بالسينما البديلة والملتزمة بقضايا الإنسان.وتقام حاليا، الدورة السادسة والثلاثين، في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، وتشمل فعاليات متنوعة كتكريم رموز سينمائية وعرض أفلام جديدة ومناقشات في قاعات مختلفة مثل مدينة الثقافة.