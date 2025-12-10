Babnet   Latest update 18:19 Tunis

كأس العرب قطر 2025: مدرب المغرب ينشد التأهل لنصف النهائي ومدرب سوريا يقرّ بصعوبة المهمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935a375c55ae9.32683097_pmfljniekqohg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 18:06
      
أكد مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي جاهزية عناصره لخوض مواجهة الدور ربع النهائي أمام المنتخب السوري غداً الخميس على ملعب خليفة الدولي، في إطار بطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2025.

وأوضح السكتيوي خلال المؤتمر الصحفي أن التحضيرات جرت في أجواء إيجابية يسودها الشعور بالمسؤولية، قائلاً: "نطمح لتجاوز هذا الدور والوصول إلى المربع الذهبي، وندرك صعوبة المهمة لكن هدفنا تمثيل الكرة المغربية بأفضل صورة وإسعاد جماهيرنا"، مشدداً على احترام قوة المنافس الذي قدّم مستويات مميزة في دور المجموعات.



وأشار إلى أن غياب بعض اللاعبين لن يغيّر هدف المنتخب المغربي، مضيفاً: "كرة القدم لا تخلو من الدروس، وعلينا التعامل مع ظروف المباراة بذكاء وحذر".

وبدوره، عبّر حارس المرمى صلاح الدين شهاب عن تفاؤله بأجواء المنتخب، مؤكداً أن جميع اللاعبين مستعدون لتقديم أفضل أداء رغم ضغط المباريات. وقال: "هدفنا بلوغ نصف النهائي وإسعاد الجماهير المغربية في كل مكان".

من جانبه، اعتبر الإسباني خوسيه لانا، مدرب المنتخب السوري، أن مواجهة المغرب تمثل اختباراً صعباً أمام منتخب يملك خبرات كبيرة. وأوضح: "سنواجه خصماً قوياً، وسنحاول تكييف أسلوب لعبنا مع طريقة لعبه. التركيز على التفاصيل هو مفتاح النجاح".

وأشاد لانا بروح لاعبيه رغم بعض الإصابات، مؤكداً قدرتهم على إيجاد الحلول أمام منافس "شرس وصعب للغاية"، وفق تعبيره. كما لفت إلى وجود تشابه كبير بين أسلوبي لعب المغرب وتونس، مشيراً إلى تطور مستوى الكرة العربية من خلال أداء المنتخبات المشاركة.

أما المدافع السوري أحمد فقا فأكد أن المنتخب يستعد بمعنويات مرتفعة، مضيفاً: "المنتخب السوري قادر على فعل كل شيء إذا تحلينا بالعقلية المطلوبة. سنبذل جهداً كبيراً لإسعاد جماهيرنا".

كما أثنى فقا على المستوى الفني للبطولة، معتبراً أن المنتخبات العربية قدّمت عروضاً قوية تؤكد التطور الملحوظ لكرة القدم في المنطقة.


