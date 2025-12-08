Babnet   Latest update 21:10 Tunis

الكاف: تطوّر بأكثر من 13 بالمائة في عدد السياح الجزائريين الوافدين عبر المعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/algerien-en-tunisie.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 20:40 قراءة: 0 د, 53 ث
      
 شهد عدد الزوار الجزائريين الذين توافدوا على تونس عبر المعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكاف، منذ بداية السنة الجارية والى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، تطوّرا بأكثر 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق المندوب الجهوي للسياحة صابر المقري.
وأوضح المقري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل توافد 396239 سائحا جزائريا  عبر المعبرين المذكورين خلال السنة الجارية، موزعين إلى 220391  سائحاً  دخلوا عبر معبر ساقية سيدي يوسف و176102 سائحا عبر  معبر قلعة سنان.
 

 

وتوقع المصدر ذاته أن يرتفع هذا الرقم بصفة ملحوظة خلال الشهر الجاري، وذلك تزامنا مع العطلة المدرسية في البلدين، وعطلة رأس السنة الادارية التي تعرف كل سنة توافد أعداد غفيرة من الزوار الجزائريين الى بلادنا لقضاء هذه العطلة، معربا عن أمله في أن يصل عدد الزوار الجزائريين إلى حدود 500 الف زائر خلال السنة الجارية.
كما يشهد المعبران خلال الفترة الحالية حركية تجارية نشيطة للشاحنات والعربات الخاصة في الاتجاهين، ما خلق ضغطا  على عمليات العبور  بين البلدين، خاصة بالنسبة لأصحاب العربات  الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانتظار لعدة ساعات من أجل إتمام عمليات العبور والذين طالبوا بإجاد حلول جذرية لتفادي هذا الضغط، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين التونسيين والجزائريين الذين التقاهم صحفي "وات" بالمعبرين. 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319927


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
20°-13
20°-13
20°-13
19°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :