أوّل علاج لتكلّسات الشرايين بالموجات التصادمية في مستشفى شارل نيكول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6937296082b0a0.64982835_mpfoqkijlgneh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 20:38
      
نجح الفريق الطبي بقسم أمراض القلب في مستشفى شارل نيكول يوم 8 ديسمبر 2025 في إجراء أول عملية من نوعها في تونس لعلاج تكلّسات الشرايين التاجية باستعمال تقنية الموجات التصادمية داخل الشريان لمريض يبلغ من العمر 58 سنة كان يعاني من تضيق شديد ومتكلّس في أحد الشرايين.

وقد تم تفتيت التكلسات باستخدام ballon de lithotripsie intracoronaire، ثم وضع دعامة دوائية لاستعادة تدفّق الدم بشكل طبيعي.



أشرف على العملية الأستاذ حبيب بن أحمد وفريق القسطرة، تحت إشراف الأستاذة ليلى بزداح وبالتنسيق مع الأستاذ أيمن العباسي من الصيدلة السريرية.

ويؤكّد هذا النجاح تقدّم تونس في مجال طب القلب التداخلي، ويبرز قدرة الكفاءات الطبية الوطنية على استعمال أحدث التقنيات العالمية لعلاج أمراض القلب المعقّدة.


