وزارة الصحة تواصل تجهيز مستشفيات عمومية بتقنيات طبية حديثة في مراكز المساعدة على الإنجاب

واصلت وزارة الصحة، تجهيز المراكز الصحيّة بأحدث التّقنيات الطبيّة خاصة بمراكز المساعدة على الإنجاب بالمستشفيات العموميّة بتونس وسوسة وصفاقس والمنستير، حسب بلاغ صادر عن الوزارة عشية اليوم الاثنين.



وتُمكّن هذه التقنيات من تشخيص أدقّ للأمراض الوراثية قبل زرع الجنين، ومتابعة تطوّر الجنين على مدار الساعة دون التأثير عليه، وتحسين جودة التحاليل الخاصة بالخصوبة، وكذلك من رفع نسب النجاح وتقريب الخدمات للجهات.









كما أجرت الفرق الطبية وشبه الطبية دورات تدريبية متخصصة لضمان أفضل استعمال لهذه التكنولوجيا، وذلك من أجل دعم حقّ كل عائلة في العلاج وتحسين جودة الرعاية في مجال الإنجاب، حسب الوزارة.