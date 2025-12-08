ورشة عمل لاطلاق وحدة الصناعة من الجيل الرابع "HUB I 4.0" يوم 12 ديسمبر 2025 بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد

تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم 12 ديسمبر 2025 ورشة عمل لاطلاق وحدة الصناعة من الجيل الرابع "HUB Industrie 4.0" .



وتتنزل هذه الورشة وفق الوكالة في اطار برنامج الانتقال الرقمي للصناعة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، والذي يتضمن احداث وحدة الصناعة من الجيل الرابع بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



ويتضمن برنامج هذه الندوة تقديم مفهوم وحدة الصناعة من الجيل الرابع: الرؤية والمهام والانشطة والحوكمة مع التركيز على مفهوم علامة الصناعة من الجيل الرابع.كما يتطرق المشاركون في هذه الورشة الى انتظارات الاطراف المتدخلة ازاء وحدة الصناعة من الجيل الرابع والحاجيات من الكفاءات الرئيسية لبروز صناعة وطنية من الجيل الرابع والتدخلات ذات الاولوية التي يتوجب القيام بها من طرف وحدة الصناعة (التكوين والشركاء والنفاذ الى التكنولوجيات وغيرها ...).ويبحث الحضور في هذه الورشة، ايضا، ادوار كل طرف متدخل من وزارات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومراكز الكفاءات وباقي الجهات المعنية، الى جانب طرح مسالة صيغ التعاون المؤسساتية الفضلى.