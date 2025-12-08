Babnet   Latest update 21:10 Tunis

ورشة عمل لاطلاق وحدة الصناعة من الجيل الرابع "HUB I 4.0" يوم 12 ديسمبر 2025 بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/api.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 20:50 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم 12 ديسمبر 2025 ورشة عمل لاطلاق وحدة الصناعة من الجيل الرابع "HUB Industrie 4.0" .

وتتنزل هذه الورشة وفق الوكالة في اطار برنامج الانتقال الرقمي للصناعة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، والذي يتضمن احداث وحدة الصناعة من الجيل الرابع بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



ويتضمن برنامج هذه الندوة تقديم مفهوم وحدة الصناعة من الجيل الرابع: الرؤية والمهام والانشطة والحوكمة مع التركيز على مفهوم علامة الصناعة من الجيل الرابع.

كما يتطرق المشاركون في هذه الورشة الى انتظارات الاطراف المتدخلة ازاء وحدة الصناعة من الجيل الرابع والحاجيات من الكفاءات الرئيسية لبروز صناعة وطنية من الجيل الرابع والتدخلات ذات الاولوية التي يتوجب القيام بها من طرف وحدة الصناعة (التكوين والشركاء والنفاذ الى التكنولوجيات وغيرها ...).

ويبحث الحضور في هذه الورشة، ايضا، ادوار كل طرف متدخل من وزارات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومراكز الكفاءات وباقي الجهات المعنية، الى جانب طرح مسالة صيغ التعاون المؤسساتية الفضلى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319922


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
20°-13
20°-13
20°-13
19°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :