زغوان: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 40 بالمائة

تتواصل عمليات جني الزيتون في ولاية زغوان بوتيرة متصاعدة في الفترة الأخيرة، مسجّلة تقدّما في حدود 40 بالمائة إلى غاية يوم أمس الأحد، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ نسبة تغطية اليد العاملة بغابات الزياتين تقدّر بـ80 بالمائة أغلبها بالمساحات الشاسعة والتي يفضلها العامل نظرا لطول فترة أيام العمل بها، على حدّ قوله.

وأشار إلى أنه تم تحويل قرابة 29 ألف طنّ من الزيتون منذ انطلاق الموسم في 27 أكتوبرالماضي وذلك من إجمالي 80 ألف طنّ من الزيتون موزعة على مساحة 63 ألف هكتار من الزياتين، مبرزا أن عدد المعاصر الناشطة بالجهة بلغ هذا الموسم 32 معصرة بطاقة تحويلية قدرت بحوالي 2650 طنا يوميا وذلك من جملة 39 معصرة منتصبة بالجهة.





ولفت إلى أن معدّل استخراج الزيت تراوح بين 18 و26 لترا في القنطار، وهو معدّل مؤهل للارتفاع أذا ما انخفضت درجات الحرارة في قادم الأيام، وفق تأكيده.