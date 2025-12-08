انطلاق اشغال ملتقى المنظومة الوطنية للفرص جديدة بحضور عدد واسع من الشباب الباحث عن فرص تكوين وتشغيل

انطلقت، اليوم الاثنين بمدينة الثقافة، أشغال ملتقى المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين، بمشاركة عدد كبير من الشباب الباحثين عن فرص للتكوين والإدماج المهني.



وشكل اليوم الأول من الملتقى مناسبة لتعريف الشباب بـ"المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة"، التي تهدف إلى وضع آليات مبتكرة لمرافقة الباحثين عن شغل من الفئة العمرية بين 18 و30 سنة، من خلال تشخيص حاجياتهم المهنية ودعمهم في رسم مسارهم المهني وإدماجهم في سوق الشغل.



وتضمن البرنامج جلسات نقاش جمعت الشباب المشاركين بعدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية وممثلي الوزارات المعنية بقطاعي التكوين والتشغيل. وتطرّقت هذه النقاشات إلى التجارب الدراسية والتكوينية للشباب والصعوبات التي يواجهونها، فضلا عن تطلعاتهم المستقبلية المتعلقة بالاندماج في مسارات التكوين والاستفادة من فرص التشغيل.كما مثل الملتقى فرصة للتعرف على العروض التي توفرها المؤسسات الاقتصادية المشاركة والراغبة في انتداب شباب في اختصاصات مختلفة.وخلال الفترة المسائية من اليوم الأول، سيتم تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية الموجهة للشباب بهدف تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الانخراط بفاعلية في مسارات التكوين والتشغيل.وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، في تصريح إعلامي، أن الوزارة شرعت منذ سنة 2023، في إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، في تنفيذ برنامج إحداث منظومة "الفرصة الجديدة" بولايتي القيروان وسوسة. وقد تمّ افتتاح المنظومة بسوسة في شهر أوت 2024، وبالقيروان في شهر ديسمبر من السنة نفسها.وأفاد الوزير بأن المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة تستهدف حاليا ألف شاب خارج مسارات الدراسة والتكوين والتشغيل في ولايتي سوسة والقيروان، مضيفا أن الوزارة تعمل على تعميم التجربة على مختلف ولايات الجمهورية.من جهته، أكد أحمد العبيدي، المؤطر ومنسق المشاريع بالمنظومة الوطنية للفرصة الجديدة، أن هذه المنظومة توفر للشباب فريقا متعدد الاختصاصات يعرفهم بمختلف المهن ويساعدهم على اختيار المسار المهني الذي يتلاءم مع ميولاتهم وكفاءاتهم، ليقع لاحقا توجيههم نحو مراكز التكوين المناسبة.وعبر الشاب جاسم خليفي، البالغ من العمر 17 سنة، في تصريح لـ"وات"، عن امتنانه لما تلقاه من تكوين داخل "مدرسة الفرصة الثانية رفيق"، مؤكدا تطلعه إلى الالتحاق بتكوين في مجال تشخيص أعطاب السيارات سعيا للحصول على فرصة تشغيل في هذا الاختصاص الذي يعشقه.وفي السياق ذاته، أوضحت الشابة نورس شيحة، 18 سنة، أنها التحقت بمدرسة الفرصة الثانية بالقيروان بعد انقطاع مبكر عن الدراسة، مشيرة إلى أن هذه التجربة مكنتها من استعادة ثقتها بنفسها، وأنها تطمح اليوم إلى التكوين في مجال صنع الحلويات وفتح مشروع خاص بها مستقبلا.يُذكر أن الملتقى ينتظم ضمن برنامج تعاون ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية ومنجز من قبل المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية.