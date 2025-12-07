“شملالي تطاوين” الأفضل عالميًا من حيث القيمة الغذائية وفق باحثة في مخبر بيوتكنولوجيا الزيتون

أكدت الأستاذة المحاضرة بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية والباحثة بمخبر بيوتكنولوجيا الزيتون، إيمان الوسلاتي، أن صنف الزيتون "شملالي تطاوين" يصنَّف علميًا كـ أفضل صنف زيتون في العالم من حيث القيمة الغذائية، لما يحتويه من نسبة مرتفعة جدًا من فيتامين E (توكوفيرول)، تفوق بثلاث مرات نسبته في الأصناف المحلية والعالمية الأخرى، بما يزيد عن 700 ملغ/كلغ من مضادات الأكسدة.



وأوضحت، في تصريح لمكتب وات بمنوبة، أن بعض العادات التقليدية في تجفيف الزيتون بالجنوب وخاصة في الدويرات بدعوى تخفيف المرجين، تؤثر سلبًا على جودة الزيت وتُضعف تركيز المركبات المضادة للأكسدة، مقلّصة من نكهته وقيمته الصحية رغم اعتباره "كنز تطاوين".



ثروة وطنية ذات خصائص علاجية



أخطاء شائعة في الجني والتخزين



قلي زيت الزيتون… دون مخاطر



دعوة إلى حماية الأصناف التونسية



ديوان الزيت: 92% من المساحات مزروعة بأصناف محلية



وبيّنت الوسلاتي أنّذات جودة عالية وقيمة غذائية مضافة، لغناها بالفينولات، مؤكدة أن لكل صنف نكهته وخصائصه العلاجية.وأظهرت أبحاث مخبر بيوتكنولوجيا الزيتون أن أصنافًا مثلتحتوي على مركبات فينولية فعالة في مقاومة الحساسية وبعض أنواع السرطان والتهابات المفاصل.كما أثبت الفريق ذاته أنتحتوي على مركبات فعالة في مقاومة سرطان الثدي، إضافة إلى أصناف أخرى تساعد على تعزيز صحة القلب والحدّ من الالتهابات ومخاطر السكري والسمنة.وحذّرت الوسلاتي من ممارسات تؤثر سلبًا على جودة الزيت، منها:* الجني المبكر أو المتأخر، مؤكدة أن أفضل توقيت هو حين يكون الزيتون* تجميع الزيتون في أكياس بلاستيكية أو “شكاير” قديمة.* استعمال طرق عصر تقليدية غير صحية.* تخزين الزيت في أوانٍ بلاستيكية أو جرار طينية غير محكمة وغير محمية من الضوء والحرارة والأكسجين.وأكدت أن هذه العوامل تؤدي إلىونقضت الباحثة الاعتقاد الشائع بأن قلي زيت الزيتون يسبب أضرارا صحية، مشيرة إلى أن تجارب المخبر—بعد 20 عملية قلي مقارنة بزيوت نباتية أخرى—بيّنت أن زيت الزيتون هو، بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها، مما يجعلهوشددت الوسلاتي على ضرورةباعتبارها جزءًا من التراث الزراعي والثقافي الوطني، والعمل على إكثارها وضمان استدامة إنتاجها وجودتها.من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لديوان الزيت،، خلال مشاركته في يوم إعلامي حول زيت الزيتون بجامعة منوبة، أن، في حين لا تتجاوز الأصناف الأجنبية 8%.وأضاف أن مركز إكثار الزياتين ببجاوة يوفر سنويًا حواليحفاظًا على الهوية الوطنية وتعزيزًا للأصناف الأصيلة.