Babnet   Latest update 21:38 Tunis

وزير الخارجية يذكر في جنيف بموقف تونس الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6934887d46f7c6.44092657_mpkfjgqhionle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 20:37 قراءة: 1 د, 49 ث
      
جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، التذكير خلال مداخلته في مائدة مستديرة وزارية نظمتها اليوم السبت المنظمة الدولية للهجرة، بجنيف، بـموقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أن حشد الموارد البشرية والمادية لحماية حدود تونس لا يعدو ان يكون بأي شكل من اشكال رفضا للآخر، مبينا في المقابل  أن" تونس ستظل أرضا لتلاقي الحضارات متى تمّ احترام ضوابط الإقامة فيها".
 
وحسب بلاغ اعلامي للوزارة استعرض النفطي في مداخلته مساعي تونس الرامية الى المساهمة في إيجاد حلول عملية لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشددا على انها مساعي مبنية على قاعدة مقاربة شاملة قائمة على مبدأ احترام كرامة المهاجرين ضحايا شبكات الاتجار بالبشر وإنقاذ الأرواح.

واشار في هذا السياق ايضا  إلى أهمية المواءمة بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية وتقاسم الأعباء وتظافر جهود الشركاء الإقليميين والدوليين في معالجة هذه الظاهرة.

 
وعدّد وزير الخارجية خلال المائدة المستديرة مختلف الإجراءات والتدابير العملية المتخذة من قبل السلطات التونسية المختصة لضمان حسن سير عملية العودة الطوعية للمهاجرين ، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
 
 وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة إضفاء النجاعة على هذا الإجراء من خلال احكام التنسيق الإقليمي والدولي قصد مزيد التضييق والقضاء على نشاط شبكات الاتجار بالبشر.
 
ونوّه أيضا بأهمية تمويل المشاريع التنموية لفائدة الشبان عند عودتهم إلى بلدان المصدر، مؤكدا أن هدا التمشي سيؤدي حتما إلى التحول من "التنقل المفروض" إلى "التنقل التوافقي" والعمل على استبدال منطق المساعدة بمنطق الشراكة القائمة على  المصلحة المشتركة وتبادل الكفاءات ونقل التكنولوجيا، تجني فيه  كل الأطراف ، بالضرورة، نتائج مربحة.
 
وانتضمت المائدة المستديرة الوزارية تحت عنوان "الهجرة في إفريقيا في مفترق الطرق: من التعاون إلى إيجاد الحلول"، وشارك فيها الوزراء والمسؤولين المكلفين بملف الهجرة في عدد من الدول الإفريقية.
 
من جهة أخرى، أجرى الوزير لقاء مع المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية، آمي بوب، وعدد من المسؤولين بالمنظمة تم خلالها استعراض علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة  واستحثاث نسق برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية ومرافقتهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشاريع تنموية في أوطانهم.
 
وعقد وزير الخارجية ايضا لقاء مع نظيره من دولة البينين تم فيه التنويه بالتعاون الاقتصادي والجامعي القائم بين البلدين والاتفاق على الإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل بهدف تطوير هذا التعاون وتوسيع آفاقه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319832


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-15
20°-13
19°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :