Babnet   Latest update 16:54 Tunis

مشروع قانون المالية 2026: نواب الجهات والأقاليم يصادقون على 71 فصلا في صيغتها الأصلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e7df3453849.43691030_heklqfjnpomig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 16:05 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تواصلت صباح السبت أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للتداول في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026. وصادق النواب خلال هذه الجلسة على الفصول من 62 إلى 71 في صيغتها الأصلية التي اعتمدها مجلس نواب الشعب.

كما أسقط المجلس الفصل 72، المتعلّق بالتخفيض إلى 10 بالمائة في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على قطاع النظارات، بعدم حصوله على الأصوات الكافية للمصادقة.



وكان أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد صادقوا مساء الجمعة على 62 فصلا من النسخة المعدّلة للمشروع في إطار لجنة المالية والميزانية، فيما تم إسقاط الفصلين 60 و62 لعدم المصادقة عليهما.

تكشف هذه الجلسات المتتالية عن تقدّم كبير في مسار التصويت على مشروع قانون المالية الجديد، في انتظار استكمال بقية الفصول واعتماد الصيغة النهائية للقانون.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319808


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-14
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :