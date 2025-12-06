مسيرة وسط تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين في قضية "التآمر" وموقوفين في قضايا أخرى

شارك عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في مسيرة انطلقت عشية اليوم السبت من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مرورا بمقر الحزب الجمهوري.



وجابت المسيرة، التي تولت قوات أمنية تأمينها منذ انطلاقها إلى نهايتها، عددا من الشوراع والأنهج، ورفعت خلالها شعارات للمطالبة بإطلاق سراح المساجين المحكومين في قضية "التأمر" والموقوفين على ذمة قضايا أخرى.



كما طالب المشاركون في المسيرة التي دعا لها الحزب الجمهوري، "بعدم تجريم المعارضة وتحرير الفضاء العام"، وفق تعبيرهم، داعين "السلطة القضائية إلى استعادة دورها في تحقيق العدالة بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية".وتولت القوات الأمنية إقامة حاجز أمني وسط شارع الحبيب بورقيبة، وطلبت من المشاركين في المسيرة عدم تجاوزه واحترام القانون، مع التأكيد على ضمان الحق في التظاهر لكن دون تعطيل مصالح المواطنين، وهو ما استجاب له جل المتظاهرين رغم محاولات البعض مواصلة المسيرة.وتأتي المسيرة عقب إيقاف كل من أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وشيماء عيسى، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقهم من محكمة الاستئناف بتونس في قضية "التآمر".وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم الجمعة 28 نوفمبر المنقضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة".