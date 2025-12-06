Babnet   Latest update 20:07 Tunis

مسيرة وسط تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين في قضية "التآمر" وموقوفين في قضايا أخرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6934742cf37937.67764867_opkimqngfjehl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 19:17 قراءة: 0 د, 59 ث
      
شارك عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في مسيرة انطلقت عشية اليوم السبت من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مرورا بمقر الحزب الجمهوري.

وجابت المسيرة، التي تولت قوات أمنية تأمينها منذ انطلاقها إلى نهايتها، عددا من الشوراع والأنهج، ورفعت خلالها شعارات للمطالبة بإطلاق سراح المساجين المحكومين في قضية "التأمر" والموقوفين على ذمة قضايا أخرى.



كما طالب المشاركون في المسيرة التي دعا لها الحزب الجمهوري، "بعدم تجريم المعارضة وتحرير الفضاء العام"، وفق تعبيرهم، داعين "السلطة القضائية إلى استعادة دورها في تحقيق العدالة بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية".

وتولت القوات الأمنية إقامة حاجز أمني وسط شارع الحبيب بورقيبة، وطلبت من المشاركين في المسيرة عدم تجاوزه واحترام القانون، مع التأكيد على ضمان الحق في التظاهر لكن دون تعطيل مصالح المواطنين، وهو ما استجاب له جل المتظاهرين رغم محاولات البعض مواصلة المسيرة.

وتأتي المسيرة عقب إيقاف كل من أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وشيماء عيسى، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقهم من محكمة الاستئناف بتونس في قضية "التآمر".

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم الجمعة 28 نوفمبر المنقضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319828


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-14
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :