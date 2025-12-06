Babnet   Latest update 21:38 Tunis

وزارة الصناعة تفتح باب الترشح للجائزة التونسية كايزان دورة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ministere_de_energie.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 21:10
      
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عن فتح باب الترشح ل"الجائزة التونسية كايزان": دورة 2026 وذلك إلى غاية 28 فيفري 2026.  

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ان هذه الجائزة تسند للمؤسّسات الناشطة في القطاع الصناعي والقطاع المنجمي وقطاع الخدمات المتصلة بالصناعة والمناجم.

 

ودعت وزارة الصناعة المؤسسات الراغبة في الترشّح لهذه الجائزة تحميل ملف المشاركة المصاحب للإعلان بالموقع الالكتروني.
 
ويرسل ملف الترشح في أجل أقصاه يوم 28 فيفري 2026 في ظرف مغلق باسم الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي ويحمل العبارة التالية: "لا يفتح ملف ترشح للجائزة التونسية كايزان": دورة 2026.
 
يشار الى ان ''كايزان" هو مشروع تحسين الجودة والانتاجية في الصناعة التونسية  تقوم بتنفيذه وزارة الصناعة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. الى غاية سنة 2028.
 
و "كايزان" هي كلمة يابانية تعني "التحسين" وتخص التصرّف والمهارات قصد تحسين الجودة والانتاجية . وقد تم تطويرها وتنفيذها في المصانع اليابانية.
 
ورافقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي السلطات التونسية في اعتماد "كايزان" منذ سنة 2006 من خلال إطلاق دراسة لتحديد برامج العمل بغاية تحسين الجودة والإنتاجية.
 
 واستنادا إلى نتائج الدراسة تمّ إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التعاون الفني في سنة 2009 والتي استمرت حتى سنة 2013.
وكان الهدف تطوير قدرات الهياكل التونسية على تحسين الجودة والانتاجية صلب مؤسسات الصناعة الميكانيكية والالكترونية.


Babnet

Babnet Latest update 21:38 Tunis

