الكاف: إسناد 15 مقسما دولياً للباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا ومن العاطلين عن العمل

أسندت يوم امس الجمعة، اللجنة الجهوية لمتابعة استغلال الأراضي الدولية بولاية الكاف، 15 مقسما دوليّا فلاحيّا للمنتفعين من أصحاب الشّهائد العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية بإشراف والي الجهة وليد كعبية.

وستمكن علمية إسناد هذه الأراضي الدولية، من إنجاز مشاريع فلاحية نوعية من طرف المجموعة التي تمّت المصادقة عليها، عبر الاستثمار المباشر في مشاريع فلاحية تهم مختلف الأنشطة المتداولة مع الحرص على إنجاز مشاريع فلاحية ناجحة في ظل التشريعات التي وضعتها الدولة لهذا الغرض والتشجيعات التي تمنحها للباعثين في القطاع الفلاحي بصفة عامة.

ومكّنت عملية القرعة 12 مترشحا من الإنتفاع بمقاسم بالضيعات الدولية على مساحة حوالي 100 هكتار مخصّصة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا، و03 مترشحين من الانتفاع بمقاسم ضمن 20 مقسما بالضيعات الدولية على مساحة 67.23 هكتارا مخصصة لفائدة العاطلين من غير حاملي الشهادات العليا.





وأكد والي الجهة على مساهمة العقارات الدولية الفلاحية في تشغيل الشباب من حاملي الشهائد العليا أو غيرهم في القطاع الفلاحي، مشيرا أن هذا البرنامج يدفع بالإستثمار بالجهة ويرفع من الإنتاج والإنتاجية للأراضي الدولية، إضافة إلى مساهمته في تسويّة وضعيّاتها العقارية وإدماجها في الدورة الاقتصادية في ظل التوجهات الرامية إلى منح الأولوية لحاملي الشهادات العليا للانتفاع بها، ممّا يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى إستغلال الإمكانيّات والتّشجيعات التي يمنحها قانون التّحفيز على الإستثمار وتوظيفها في القطاع الفلاحي



كما أوصى المنتفعين بالمقاسم الفلاحية، بضرورة الإستغلال الفعلي والأمثل لهذه العقارات الفلاحية وفي النشاط الفلاحي المخصّص، قصد الرفع من مردوديتها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية في القطاع.

