بطولة العالم لكرة اليد للكبريات 2025: المنتخب التونسي يفوز على نظيره النمساوي 27-25

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6068b854ed54d6.38045194_emljkifphgqno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 18:18
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للكبريات مساء اليوم السبت امام نظيره النمساوي بنتيجة 27-25 في مباراة لحساب المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لمونديال اللعبة الذي تحتضنه كل من المانيا و هولندا.
وكانت سيدات المنتخب التونسي لكرة اليد قد انهزمن يوم الخميس الماضي امام نظيرهن الهولندي 21-39 لحساب ذات المجموعة الثالثة.
وتستكمل المجموعة الثالثة اليوم السبت بلقائي الارجنتين و فرنسا (س 18) و بولونيا وهولاندا (س20 و 30 دق)

وينهي المنتخب التونسي الدور الرئيسي بمواجهة منتخب الارجنتين يوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري.


الترتيب 
فرنسا                   6                 3 
هولندا                  6                 3 
بولونيا                 4                 3 
النمسا                 2                  4
تونس                 2 4
الارجنتين            0                  3 

ويتاهل في اعقاب الدور الرئيسي صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.


