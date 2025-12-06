بطولة العالم لكرة اليد للكبريات 2025: المنتخب التونسي يفوز على نظيره النمساوي 27-25
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للكبريات مساء اليوم السبت امام نظيره النمساوي بنتيجة 27-25 في مباراة لحساب المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لمونديال اللعبة الذي تحتضنه كل من المانيا و هولندا.
وكانت سيدات المنتخب التونسي لكرة اليد قد انهزمن يوم الخميس الماضي امام نظيرهن الهولندي 21-39 لحساب ذات المجموعة الثالثة.
وتستكمل المجموعة الثالثة اليوم السبت بلقائي الارجنتين و فرنسا (س 18) و بولونيا وهولاندا (س20 و 30 دق)
وينهي المنتخب التونسي الدور الرئيسي بمواجهة منتخب الارجنتين يوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري.
الترتيب
فرنسا 6 3
هولندا 6 3
بولونيا 4 3
النمسا 2 4
تونس 2 4
الارجنتين 0 3
ويتاهل في اعقاب الدور الرئيسي صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.
