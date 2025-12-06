بطولة العالم لكرة اليد للكبريات 2025: المنتخب التونسي يفوز على نظيره النمساوي 27-25

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6068b854ed54d6.38045194_emljkifphgqno.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للكبريات مساء اليوم السبت امام نظيره النمساوي بنتيجة 27-25 في مباراة لحساب المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لمونديال اللعبة الذي تحتضنه كل من المانيا و هولندا.

وكانت سيدات المنتخب التونسي لكرة اليد قد انهزمن يوم الخميس الماضي امام نظيرهن الهولندي 21-39 لحساب ذات المجموعة الثالثة.

وتستكمل المجموعة الثالثة اليوم السبت بلقائي الارجنتين و فرنسا (س 18) و بولونيا وهولاندا (س20 و 30 دق)





وينهي المنتخب التونسي الدور الرئيسي بمواجهة منتخب الارجنتين يوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري.





الترتيب

فرنسا 6 3

هولندا 6 3

بولونيا 4 3

النمسا 2 4

تونس 2 4

الارجنتين 0 3



ويتاهل في اعقاب الدور الرئيسي صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

