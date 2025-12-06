Babnet   Latest update 16:54 Tunis

كأس العرب فيفا قطر 2025: الجزائر تكتسح البحرين بخماسية وتقترب من ربع النهائي

Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 16:54
      
حقق المنتخب الجزائري فوزًا عريضًا على نظيره البحريني بنتيجة 5 – 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب فيفا قطر 2025.

ووقّع خماسية "الخضر"، حامل لقب النسخة الماضية، كلّ من رضوان بركان في الدقيقتين 14 و49، وعادل بولبينة في الدقيقتين 30 و80، وياسين بنزية من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

أما الهدف الوحيد للمنتخب البحريني فحمل توقيع مهدي عبد الجبار في الدقيقة 27.


هذا الانتصار العريض وضع المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة السودان والعراق التي تُلعب لاحقًا اليوم.

نتائج وترتيب المجموعة الثالثة

الجولة الثانية – السبت 6 ديسمبر 2025

* الجزائر – البحرين: 5 – 1
* السودان – العراق: (17:00)

الجولة الأولى – الأربعاء 3 ديسمبر 2025

* الجزائر – السودان: 0 – 0
* البحرين – العراق: 1 – 2

الجولة الثالثة – الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

* الجزائر – العراق: (18:00)
* البحرين – السودان: (18:00)

الترتيب الحالي

| المنتخب | نقاط | مقابلات |
| ----------- | ---- | ------- |
| الجزائر | 4 | 2 |
| العراق | 3 | 1 |
| السودان | 1 | 1 |
| البحرين | 0 | 2 |


