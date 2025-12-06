Babnet   Latest update 16:54 Tunis

المهدية: وفاة تلميذين وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور ببومرداس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/accident-640x411.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 14:21
      
أودى حادث مرور، جد صباح اليوم السبت ببومرداس، من ولاية المهدية، بحياة تلميذين، ونقل اثنين اخرين إلى مستشفى الطاهر صفر بالمهدية لاسعافهما.
وتمثل الحادث في اصطدام سيارة خفيفة (صاحبها اصيل المنطقة) بعدد من التلاميذ كانوا يعبرون الطريق لبلوغ الحافلة التي تنقلهم إلى معاهدهم.
وتوفي تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة وتلميذة تدرس بالسنة الثانية ثانوي، في ما أصيبت شقيقتها وابنة عمّها في نفس الحادث، ويجري تقديم المساعدة الطبية لهما.

وطالب أهالي بومرداس، الذين أغلقوا الطريق الرابطة بين منطقتهم ومعتمدية الجم تنديدا بتكرر مثل هذه الحوادث، بتدخل السلطات الجهوية لوضع حد لهذه الكوارث من خلال تركيز مخفضات السرعة وتجهيزات تنبيه لمستعملي الطريق.

وتنقل والي الجهة والمتعمد الأول للولاية على عين المكان للحديث مع الأهالي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المارّة وخاصة التلاميذ.

جمر


